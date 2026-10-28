Reprodução/Instagram Luana Piovani, Bruna Biancardi e Neymar Jr

Luana Piovani, 50 anos, voltou a provocar Bruna Biancardi, 32 anos, nas redes sociais nesta quarta-feira (28). A atriz compartilhou uma mensagem irônica direcionada a Neymar Jr., 34 anos, e marcou o perfil da influenciadora nos Stories do Instagram, dando mais um capítulo à troca de farpas entre as duas.

A publicação faz referência a Bruna Marquezine, 31 anos, ex-namorada do jogador, e ao cantor Shawn Mendes, 28 anos. A mensagem original foi publicada por um internauta em resposta a um comentário feito por Neymar em uma discussão envolvendo Richarlison, 29 anos.

Ao compartilhar o conteúdo, Piovani não fez questão de escrever uma nova frase própria, apenas marcou Bruna Biancardi.





No texto, o internauta ironizou a possibilidade de encontrar Bruna Marquezine, que já foi namorada de Neymar, acompanhada de Shawn Mendes durante um passeio de bicicleta em São Conrado, no Rio de Janeiro.

Reprodução/Instagram Luana Piovani e Bruna Biancardi





A mensagem dizia:

Amanhã vou acordar cedinho só para pedalar por São Conrado e tirar uma foto da Bruna com o namorado dela e te mandar por inbox para estragar seu dia logo pela manhã. escreveu o internauta.





Entenda a nova provocação de Luana Piovani

A publicação ocorre em meio à repercussão de uma discussão entre Neymar e Richarlison nas redes sociais. O atacante do Santos comentou uma postagem relacionada ao debate sobre uma propriedade em uma ilha, envolvendo o jogador do Tottenham e o senador Flávio Bolsonaro. Neymar escreveu:“Próxima vez leia o contrato, seu moleque”. Em resposta, o influenciador Omar Monteiro publicou a mensagem que posteriormente foi compartilhada por Piovani.

O desentendimento público entre Luana Piovani e Bruna Biancardi ganhou força no último fim de semana, após Neymar ser expulso durante a partida entre Santos e Bahia, disputada no sábado (24). A atriz criticou o comportamento do jogador em campo e também mencionou as filhas dele com Bruna, Mavie e Mel.

Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe! Otária de carteira assinada Luana Piovani, apresentadora e atriz.





Bruna reagiu às declarações e criticou a atriz por mencionar as crianças. Em sua resposta, pediu que Luana não falasse sobre ela ou suas filhas e afirmou que, se o problema fosse com Neymar, a atriz deveria resolver a questão diretamente com o jogador.

A influenciadora também chamou Piovani de “feminista de merd*” e escreveu: “Me tira fora dessa”. Ao final da manifestação, desejou amor e felicidade à atriz.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Luana Piovani





Já na terça-feira (27), a loira havia voltado a marcar Bruna em outra publicação. Na ocasião, compartilhou um vídeo do camisa 10 em campo e escreveu: “Vai guardando pra mostrar pras meninas”, em referência às filhas do casal.



