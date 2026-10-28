Reprodução/Instagram/@oficialkellykey Kelly Key e Mico Fretas

A cantora Kelly Key, de 43 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre a experiência de quase morte do marido neste ano. O empresário Mico Freitas, dono do Grupo Colossal, completou 45 anos na última terça-feira (27). Casado com Kelly Key desde 2004, ele sofreu um AVC isquêmico que quase lhe custou a vida.

“Este ano, eu quase te perdi. E talvez essa seja a frase mais difícil que já escrevi sobre nós. Porque, quando a vida nos coloca diante da possibilidade de perder quem amamos, tudo muda. O que antes parecia tão importante perde o tamanho. Os problemas ficam pequenos. Os planos podem esperar. E tudo o que a gente deseja é ter mais tempo”, escreveu a cantora.

Em abril, Mico estava na casa de familiares, em Lisboa, Portugal, e falava ao telefone quando começou a apresentar os sintomas de um AVC. Em um carrossel de fotos ao lado do marido e da família, Kelly relatou o desespero que sentiu diante da possibilidade de perder o empresário.

"Mais tempo para nós. Para os nossos filhos. Para as nossas conversas, nossas viagens, nossos sonhos e até para as nossas discussões bobas do dia a dia. Este ano, a vida me lembrou que, por mais que a gente tente controlar tudo, existem coisas que simplesmente fogem das nossas mãos. E eu, que tantas vezes me considero uma mulher forte, descobri que também tenho medos enormes. E um dos maiores é imaginar a minha vida sem você", pontuou.

Embora o casal more em Luanda, Angola, o AVC aconteceu na casa que eles possuem na capital de Portugal. O empresário passou por uma investigação para descobrir o que realmente aconteceu.

O que aconteceu com Mico Freitas?

Na noite de 7 de abril, Kelly Key usou as redes sociais para contar que o marido, Mico Freitas, precisou ser hospitalizado após sofrer um AVC. Em seu relato, a cantora explicou que o empresário começou a falar de forma enrolada e perdeu a coordenação do lado esquerdo do corpo.

Diante dos sintomas, o empresário foi levado às pressas ao hospital. Após a realização de exames, os médicos confirmaram um AVC isquêmico, causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro.

Segundo o laudo divulgado no dia 16, Mico descobriu a existência de um pequeno orifício no coração, que teria desencadeado o AVC. Por isso, foi necessário realizar um procedimento cirúrgico para corrigir o problema.

“Obrigado a todos pela preocupação e pelas mensagens perguntando como correu o exame. Foi identificado um Forame Oval Patente (FOP), um ‘buraquinho’ no coração de dimensão intermédia/grande, e será necessária uma pequena intervenção para corrigir”, explicou na ocasião.



