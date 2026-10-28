Reprodução/ Instagram/ Youtube Mansão Priscila Fantin

Longe das telenovelas, Priscila Fantin tem se dedicado a projetos pessoais, às gravações de filmes e aos momentos com a família. Nas redes sociais, a atriz também costuma mostrar detalhes de sua mansão, que passou por uma reforma e ganhou mudanças na decoração. O imóvel reúne móveis planejados e elementos inspirados na arquitetura clássica grega, uma referência que surgiu após uma viagem do casal à Grécia. Encantados com as construções locais, os dois levaram essa inspiração para a decoração da residência e escolheram o país para celebrar o casamento.



A predominância do branco e do azul não foi a única mudança na residência. A casa também passou por uma reestruturação para atender às necessidades da família, que valoriza espaços de descanso e ambientes integrados à natureza. Outro cuidado do casal foi preservar a leveza da decoração, com ambientes mais amplos e uma estética clean. Para isso, foram priorizados tons claros, tanto no piso quanto nos móveis, evitando cores escuras. Os detalhes da reforma e das escolhas para a decoração foram compartilhados com a revista Casa e Jardim e no canal do YouTube da Biblos Planejados, responsável pelos móveis da mansão.



Contato com a natureza

Localizada na Granja Viana, região nobre da Zona Oeste de São Paulo, a casa oferece contato direto com a natureza, incluindo uma área de mata preservada nos arredores. A distância da agitação da capital é um dos aspectos que mais agradam a Priscila, que valoriza a convivência com plantas e animais, além da tranquilidade da região. Na própria residência, um jardim de inverno reforça essa proximidade com o ambiente natural e leva um pouco do verde para dentro de casa.

Além de Priscila e do marido, Bruno Lopes, a mansão também é o lar de Romeo Fantin Abreu, filho da atriz, de 14 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Renan Abreu. O adolescente mantém uma relação próxima com o padrasto, que participa de sua criação ao lado de Priscila. Juntos, os três também aproveitam momentos em família, incluindo viagens e outras atividades longe dos compromissos profissionais.

Relembre a carreira de Priscila Fantin

Priscila Fantin estreou na televisão aos 16 anos, em “Malhação Múltipla Escolha”, na qual interpretou Tati, protagonista daquela temporada. O papel abriu caminho para novos trabalhos na TV Globo, onde integrou o elenco de produções como “Chocolate com Pimenta” (2003), “Alma Gêmea” (2005) e “Sete Pecados” (2007).

Seu último trabalho em novelas foi em “Êta Mundo Bom!”, de Walcyr Carrasco. Atualmente, a atriz tem se dedicado a outros projetos, com foco em longas-metragens e trabalhos no teatro.