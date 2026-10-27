Reprodução/Instagram Mel Maia ironiza pedido de Thomaz Costa a Donald Trump.

A atriz Mel Maia deu o que falar nas redes sociais nesta segunda-feira (26) ao ironizar a tentativa do ator Thomaz Costa de recorrer ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o resultado das eleições presidenciais no Brasil, que confirmaram a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ator deixou uma série de comentários na última publicação de Trump no Instagram, pedindo apoio político, mas sem dar detalhes sobre o que pretendia solicitar. "Preciso falar com você", "Pelo amor de Deus, olhe por nós" e "Olha o direct" foram algumas das frases deixadas pelo famoso na rede social do político norte-americano.

Na sequência, Mel Maia resolveu se manifestar e responder a um dos comentários do ex-participante de "A Fazenda"."Trump, o Thomaz Costa Oficial quer falar com você", ironizou a atriz.

Lula foi reeleito presidente do Brasil neste domingo (25) com 64.256.232 votos, o equivalente a 51,79% dos votos válidos. Ele derrotou Flávio Bolsonaro (PL), que alcançou 59.826.041 votos, cerca de 48,21% do total válido.





Outros famosos deixaram comentários nas redes sociais de Trump

Além de Thomaz Costa, outros famosos brasileiros inundaram os comentários de publicações de Donald Trump no Instagram.

A influenciadora Emily Garcia alegou que teria ocorrido fraude no processo eleitoral brasileiro e escreveu: "Eles roubaram as urnas! Socorro!". Em outro comentário, pediu ajuda ao republicano e comparou Lula ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

A atriz Letícia Almeida, conhecida por seus trabalhos na Record e Globo, também deixou mensagens em inglês pedindo socorro ao presidente dos Estados Unidos: "Help, help, help".

Outros famosos que tentaram contato com Trump foram Emilly Araújo, ex-participante do "Big Brother Brasil", e o cantor Gabriel Vittor, da dupla Us Agro Boy.

Vale destacar que Donald Trump se pronunciou sobre o resultado das eleições presidenciais do Brasil nesta segunda-feira (23). Durante conversa com jornalistas, o republicano afirmou que a vitória de Lula "pareceu fraudada", sem apresentar qualquer indício de irregularidade.

"Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada", disse Trump, sem apresentar nenhuma prova. "Para mim, pareceu muito ruim", completou.





Na sequência, o político ressaltou que não governa o Brasil e que mantém uma boa relação com Lula."Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha", concluiu Trump.

O resultado oficial das eleições foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou a vitória de Lula no segundo turno. Dados do órgão, levantados pela setup.news, mostram que apenas 34.330 eleitores votaram após as 17h no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O horário de votação foi prorrogado em duas horas por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), após relatos de dificuldades no transporte de eleitores em diferentes regiões do país.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que foram registrados 34.330 votos depois do horário inicialmente previsto para o encerramento da votação. Ao final da apuração, o petista foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio obteve 48,21%.