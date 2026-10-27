Reprodução/Instagram MC Paiva e Soso Careca anunciam gravidez.

A influenciadora Soso Careca, de 19 anos, e o funkeiro MC Paiva, de 24, anunciaram que estão à espera de um bebê. O comunicado foi feito por meio de uma postagem no Instagram nesta terça-feira (27).

Na publicação, o casal aparece em um campo de flores, segurando imagens da ultrassonografia do bebê."Três meses com o amor mais puro que existe", diz a legenda da postagem.

Nos comentários do carrossel de imagens, colegas famosas da influenciadora felicitaram o casal."Que Deus abençoe que venha com muita saúde", escreveu Gabi Damasceno."Que Deus abençoe muito vocês e que venha com muita saúde", disse Rafa Justus."Que Deus abençoe muito vocês", desejou Antonela Braga.

Boatos sobre a gravidez já circulavam na web

Rumores sobre a gravidez de Soso Careca já rolavam nas redes sociais desde setembro deste ano. Os boatos ganharam ainda mais força quando a influenciadora e o músico foram flagrados em um pronto-socorro obstétrico, no dia 18 do mesmo mês.

Posteriormente, a influenciadora Malévola Alves chegou a expor uma suposta conversa que teve com o empresário de MC Paiva, em que o homem afirmava que Soso estava grávida.

Soso careca e MC Paiva assumiram o namoro em janeiro de 2026, em meio à polêmicas relacionadas à diferença de idade entre o casal, que é de cinco anos. MC Paiva já é pai dos pequenos Lucas e Gustavo, frutos de relacionamentos anteriores com Nicole Reis e Isabella Munhoz.

Polêmicas recentes

Soso Careca e MC Paiva já se envolveram em diversas polêmicas desde que iniciaram o namoro.

Uma das brigas que deu o que falar nas redes sociais ocorreu em abril, com a influenciadora Malévola Alves, que se revoltou após Soso defender um cabeleireiro criticado por ela. Na ocasião, a confusão escalou e chegou a um confronto presencial, em que o músico chegou a ser agredido fisicamente.

Em julho, elas chegaram a fazer uma transmissão ao vivo juntas fazendo as pazes, o que culminou no término do relacionamento de Soso Careca e MC Paiva. Eles reataram poucos dias depois.

Em setembro deste ano, Soso se envolveu em uma nova polêmica. Na ocasião, ela fez comentários comparando seus ganhos financeiros aos de trabalhadores CLT, o que causou revolta nas redes sociais. Após a repercussão negativa, a influenciadora chegou a se desculpar publicamente pelas colocações.