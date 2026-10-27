Reprodução/Internet Eric Bauza

O ator e dublador canadense Eric Bauza, conhecido por dar voz a personagens como Pernalonga, Patolino e Gaguinho nas versões originais em inglês, morreu aos 46 anos. A morte foi anunciada pela família nas redes sociais no domingo (25).

Segundo registros do serviço médico-legal do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, ele morreu em decorrência de uma doença cardiovascular hipertensiva.





Em comunicado publicado no perfil do artista no Instagram, os familiares informaram que Bauza morreu repentinamente e destacaram seu trabalho com personagens icônicos da animação.

Eric Bauza, ator de voz vencedor do Emmy e voz moderna de personagens icônicos de Looney Tunes, como Pernalonga e Patolino, além de dezenas de outros personagens queridos de desenhos animados, faleceu repentinamente Nota sobre a morte de Eric Bauza.





A família afirmou que mais detalhes seriam divulgados posteriormente. A notícia repercutiu entre fãs e profissionais da indústria da animação, que prestaram homenagens ao artista.

Quem era Eric Bauza?

Nascido em 7 de dezembro de 1979, em Toronto, no Canadá, Eric Bauza construiu uma carreira de mais de duas décadas na indústria do entretenimento. Antes de se consolidar como dublador, trabalhou com design de personagens e produção de animações.

Ao longo da trajetória, acumulou mais de 400 créditos em produções para cinema e televisão . Seu trabalho ficou especialmente conhecido por dar voz a personagens clássicos de Looney Tunes, incluindo Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Piu-Piu, Papa-Léguas e Hortelino Troca-Letras.

Bauza assumiu as vozes dos personagens em produções mais recentes da franquia, seguindo o legado de outros artistas que interpretaram os desenhos ao longo das décadas. Entre os trabalhos estão “Space Jam: Um Novo Legado” (2021), “Looney Tunes Cartoons” e “O Dia em que a Terra Explodiu: Um Filme Looney Tunes” (2024).

Além dos desenhos da Warner Bros., ele também participou de produções como “Avatar: A Lenda de Aang”, “Rick and Morty”, “As Aventuras do Gato de Botas” e “Super Mario Bros. — O Filme”, no qual deu voz ao General Toad.

O trabalho de Eric Bauza foi reconhecido com três prêmios Emmy voltados a produções infantis e familiares. Entre os projetos premiados estão “Os Jovens Titãs em Ação”, “Perninha em Obras” e “Looney Tunes Cartoons”.

Reprodução/Internet Eric Bauza





Em declaração divulgada pela imprensa internacional, Channing Dungey, presidente do Warner Bros . Television Group, lamentou a morte do artista e ressaltou a alegria que ele levou ao público por meio de seus personagens.

“Eric Bauza era um talento vocal único, que levou alegria e risadas a milhões de pessoas em todo o mundo”, afirmou Dungey, em comunicado reproduzido pelo The Guardian.

O executivo também destacou a contribuição de Bauza para a continuidade do legado de Looney Tunes. O artista trabalhou por cerca de 15 anos com a Warner Bros. Animation.

Chris Pizzello/Invision/AP Eric Bauza





Projetos recentes e homenagens

Mesmo após anos de carreira, Bauza continuava envolvido em novas produções. Em 2026, por exemplo, o artista participou de projetos como “Rick and Morty”, “Superkitties” e “Avatar: Seven Havens”. Também estava na pré-produção de “Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical”, no qual daria voz ao Patolino, e de “The Dragon Masters”.

Assim como Dungeym, o ator Jim Cummings, conhecido por interpretar personagens como Ursinho Pooh e Tigrão, lamentou o falecimento do colega de profissão e descreveu Bauza como uma pessoa gentil.

O diretor Adam Rosette também prestou homenagem ao amigo nas redes sociais, lembrando a convivência que tiveram no início da carreira em Los Angeles.



