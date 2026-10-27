Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe são processados por não pagar dívida de obra em mansão.

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Zé Felipe, de 28, viraram alvos de uma ação judicial movida por uma empresa de construção civil. O processo envolve valores remanescentes referentes a serviços prestados na mansão em que o ex-casal viveu, em Goiânia.

A ação foi ajuizada no dia 21 de outubro e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De acordo com o portal Metrópoles, a empresa processou os famosos em uma mesma ação, em que alegam que eles não pagaram integralmente os serviços prestados em um imóvel localizado no Residencial Aldeia do Vale, onde eles construíram uma mansão.

Após o fim do relacionamento, anunciado em 2025, a influenciadora permaneceu no local, enquanto Zé Felipe se mudou para outro imóvel no mesmo condomínio de luxo.

Nos autos do processo, a empresa também afirma que a contratação ocorreu em 2023 e que a prestação foi concluída em 2024. Teriam sido contratados os serviços de instalação de revestimentos, sistemas de iluminação e componentes complementares. O valor total teria ultrapassado R$ 85 mil.





Segundo a autora, Virginia e Zé Felipe aparecem como "tomadores de serviços" em diferentes notas fiscais emitidas, no entanto, teriam feito apenas pagamentos parciais dos valores devidos.

A empresa admitiu não possuir todos os documentos relacionados à obra. Por esta razão, optou por limitar a cobrança feita à dupla ao montante de R$ 35 mil. Além disso, a autora ainda relatou que parte do valor já havia sido cobrado extrajudicialmente por um profissional que acompanhava a obra.

Na ação, a empresa pede que Virginia e Zé Felipe sejam condenados a pagar saldo contratual de R$ 36 mil e que, para fins de pagamento, deverá ser apurado quem contratou cada um dos serviços, de modo a separar o que deve ser pago por cada um deles.







Virginia elogia apartamento de Zé Felipe: “Tem bom gosto”

Virginia Fonseca está curtindo alguns dias de descanso em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora viajou para a cidade acompanhada de amigos nesta sexta-feira (23) e se hospedou com o grupo no apartamento de Zé Felipe. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (27), a loira elogiou o imóvel do cantor sertanejo.

Nas imagens, Virginia surge em diferentes cômodos do apartamento do ex-companheiro, enquanto dubla um áudio de Carminha, icônica personagem da novela "Avenida Brasil", da Globo, interpretada por Adriana Esteves."Nossa, tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto", diz a gravação.

Na legenda, Virginia escreveu:"Quando seu ex-marido te empresta o apartamento dele em Miami". "Até que ele tem bom gosto", completou. A loira ainda fez questão de ressaltar que o áudio é um meme do TikTok. "Esse áudio é um meme do aplicativo vizinho, viu gente", esclareceu.