Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgem aos beijos em novas fotos.

O cantor Shawn Mendes, de 29 anos, encantou os fãs nesta segunda-feira (26) ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da namorada, Bruna Marquezine, de 31. Um dos destaques do carrossel de imagens foi um clique em que eles aparecem dando um beijo apaixonado.

Nas fotos, Shawn e Bruna surgem juntinhos em um campo verdejante, acompanhados de Chihiro, cachorrinha adotada na época do namoro da atriz com João Guilherme. Em clima de romance, o casal aparece trocando carícias e correndo pelo local. Além dos cliques românticos, Shawn incluiu alguns registros em que aparece tocando piano.

As fotos logo fizeram sucesso nas redes sociais e famosos deixaram comentários fofos para o casal. Sasha Meneghel , filha de Xuxa e amiga de infância de Bruna, comentou emojis de coração. "É isso", escreveu Aaliyah Mendes, irmã do cantor canadense.

Fãs do casal também comentaram a publicação."Vocês são tão lindos que até dá vontade de chorar de tanta alegria", escreveu uma. "João Guilherme, não olha agora mas o Shawn Mendes se assumiu padrasto do seu cachorro", brincou outro. "Eles vão se casar", especulou uma terceira usuária do Instagram.







O romance entre Shawn e Bruna

O namoro entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes começou no final de 2025, no entanto, a história dos dois teve início há quase 10 anos, no Rock in Rio de 2017. Na ocasião, o músico foi uma das atrações do evento e foi lá que ele e a atriz se encontraram pela primeira vez. Naquele momento, os dois apenas conversaram nos bastidores do evento e trocaram interações nas redes sociais.

Ao longo dos anos, Shawn e Bruna continuaram se seguindo nas redes sociais e curtindo publicações um do outro, mas com relacionamentos com outras pessoas. Solteiros, eles se reencontraram em 2025, durante o Lollapalooza Brasil.





Em novembro do mesmo ano, Shawn retornou ao Brasil para acompanhar a COP30 e passou alguns dias hospedado na mansão de Ivete Sangalo. Durante sua passagem pelo país, ele também foi flagrado ao lado de Bruna Marquezine na plateia de um show da cantora Dua Lipa.

Desde então, o cantor canadense e a atriz brasileira se tornaram inseparáveis. Eles são frequentemente vistos em passeios em praias do Rio de Janeiro e em viagens internacionais.

O cantor assumiu o namoro oficialmente no dia cinco de agosto, quando parabenizou a namorada pelo seu aniversário de 31 anos."Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos", escreveu Shawn.