Reprodução/Instagram Rico Melquiades

Rico Melquiades, 33 anos, virou assunto nas redes sociais após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80 anos, à Presidência da República. O influenciador, que havia prometido deixar o Brasil caso o petista vencesse a disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), 45 anos, apareceu organizando as malas e foi provocado por um amigo a cumprir a promessa.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (26), Rico aparece retirando roupas do closet enquanto organiza seus pertences. Durante a gravação, o amigo relembra a declaração feita antes da votação e cobra a mudança.

Promessa é dívida, meu querido! Cumpra! O Brasil inteiro tá ansioso por esse momento. Amigo de Rico Melquiades.

As imagens repercutiram após internautas resgatarem a promessa feita pelo influenciador antes do resultado eleitoral. Apesar de aparecer arrumando as malas, Rico não confirmou que tenha embarcado ou concluído uma mudança para o exterior.

Rico havia prometido deixar o Brasil caso Lula fosse reeleito

Antes do segundo turno, Rico publicou imagens de malas organizadas nos Stories do Instagram e condicionou a saída do país ao resultado da eleição. “Malas prontas dependendo do resultado de hoje. Adeus, Brasil”, escreveu.

Em outro vídeo, o vencedor de A Fazenda reforçou a possibilidade de viajar logo após a definição das urnas.“Galera, eu tô aqui organizando a minha mala. Dependendo do resultado de hoje, amanhã eu já estou saindo do Brasil. Promessa é dívida”, declarou.

🚨Rico Melquiades revela que está de MALAS Prontas “Malas prontas dependendo do resultado de hoje, se Lula ganhar, Adeus Brasil🇧🇷” https://t.co/Uo3rMm2EFh — Portal Babados (@PortalBabados) October 25, 2026

Após a confirmação da vitória de Lula, usuários do X (antigo Twitter), passaram a cobrar o influenciador. Entre as mensagens, internautas questionaram o horário do suposto voo e ironizaram a possibilidade de ele cumprir o que havia dito.

Reprodução/Instagram Rico Melquiades e Flávio Bolsonaro

Antes da apuração final, Rico também publicou um vídeo em que demonstrou preocupação com o resultado e pediu a vitória de Flávio Bolsonaro.

“Senhor, eu sei que eu zombei… Eu provoquei, fiz até piada, até disse que ia sair do Brasil. Faça o Flávio Bolsonaro ganhar hoje. Porque eu não tenho estrutura emocional para aguentar a vingança. Rico Melquiades, influenciador.

Influenciador já havia falado em morar em Portugal

A promessa relacionada à eleição não foi a primeira vez que Rico mencionou a possibilidade de deixar o Brasil. Em setembro, o influenciador anunciou que pretendia se mudar para Portugal no mês seguinte.

Na ocasião, a declaração foi feita no mesmo período em que o governo federal anunciou medidas contra as plataformas de apostas on-line, setor com o qual Rico já teve contratos publicitários. Ele, no entanto, não afirmou naquele anúncio que a mudança seria motivada pela decisão do governo.

Rico também ficou conhecido nacionalmente após vencer a 13ª edição de “A Fazenda”, reality show da Record TV. Desde então, mantém presença ativa nas redes sociais, onde costuma compartilhar momentos da vida pessoal e participar de assuntos que repercutem na internet.



