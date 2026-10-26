Reprodução/Internet Ana Hickmann

Ana Hickmann é modelo, apresentadora de televisão e empresária brasileira que construiu uma carreira de destaque na moda e no entretenimento.

Nascida em 1º de março de 1981, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, ela deixou sua cidade natal aos 15 anos para investir no mundo da moda. O que começou nas passarelas abriu caminho para novas oportunidades profissionais.



Da moda a televisão

No início da carreira, Ana Hickmann se destacava pela beleza e a altura de 1,85 m, características que contribuíram para sua rápida ascensão nas agências. Com aparições em revistas e desfiles para grandes grifes, ela começou a conquistar espaço no mundo da moda. Em 1997, mudou-se para a Itália em busca de oportunidades no mercado internacional, mas, sem alcançar os resultados esperados, retornou ao Brasil. No ano seguinte, voltou à Europa, dessa vez para Paris, onde a carreira ganhou novo impulso. Na capital francesa, desfilou para estilistas e marcas renomados, como Yves Saint Laurent (YSL), Hanae Mori e Yohji Yamamoto.

Reprodução/ Internet Ana Hickmann desfilando para Victoria's Secret

Ainda na Europa, Ana Hickmann passou a representar marcas como Wella e L’Oréal, além de viajar por diversos países a trabalho. Durante esse período , aprendeu a falar italiano, francês, inglês e alemão, ampliando suas oportunidades no mercado internacional da moda.

Em 1999, mudou-se para Nova York, onde viveu por seis anos e meio. Logo no primeiro ano na cidade, trabalhou para a Nivea e estampou capas de revistas como Cosmopolitan e GQ, além de participar de editoriais da Marie Claire. Em 2002, assinou contrato com a Victoria’s Secret e desfilou no Fashion Show da marca naquele ano.

Por um período, a modelo também ficou conhecida por suas pernas longas, que lhe renderam reconhecimento no Guinness World Records.

A transição das passarelas para a televisão começou em 2004, quando Ana recebeu o convite para apresentar uma coluna de moda no programa Tudo a Ver, da Record. Com carisma e desenvoltura diante das câmeras, conquistou espaço na emissora e passou a integrar também a equipe do Domingo Espetacular.

Em agosto de 2005, Ana Hickmann assumiu a apresentação do Hoje em Dia, ao lado de Britto Jr. e Edu Guedes, consolidando sua carreira como apresentadora.

A partir daí, Ana Hickmann passou a comandar diferentes atrações da Record, como o Tudo é Possível, após a saída de Eliana, e o Programa da Tarde. Já em 2015, a apresentadora voltou a integrar a equipe do Hoje em Dia, atração matinal da emissora, ao lado de César Filho, Ticiane e Renata Alves.

Além da carreira na televisão, Ana também investiu no empreendedorismo com a marca de roupas e acessórios AH. Em 2012, o negócio alcançou a marca de R$ 400 milhões, consolidando sua atuação também no mercado empresarial.



Vida pessoal

Ana Hickmann se casou aos 16 anos c om o empresário Alexandre Correa, que tinha 26 anos na época e passou a atuar como seu agente. Em 2013, aos 32 anos, a apresentadora anunciou a gravidez do único filho do casal, Alexandre Jr., após enfrentar dificuldades para engravidar e recorrer a tratamentos relacionados à infertilidade.

Em 2016, Ana Hickmann foi vítima de uma tentativa de assassinato em um quarto de hotel, onde estava acompanhada de seu cunhado e de sua assessora, Geovana Oliveira. O autor do crime era um fã obcecado, que manteve os três reféns. Durante o episódio, o cunhado da apresentadora conseguiu reagir e atirou contra o criminoso, que morreu no local. Geovana foi atingida por dois disparos, um no braço e outro no abdômen. Ana, por sua vez, não sofreu ferimentos físicos.

Seu relacionamento com Alexandre chegou ao fim de forma conturbada, após quase três décadas. Em 2023, Ana denunciou o então marido por agressão, em um caso que ganhou repercussão nacional. Em 2025, ele foi condenado a um ano de prisão e ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais.

Em janeiro de 2024, Ana Hickmann iniciou um relacionamento com o chef de cozinha Edu Guedes, com quem se casou em setembro de 2026. A cerimônia, marcada pelo luxo, foi realizada em uma fazenda histórica pertencente ao casal e reuniu 150 convidados.

Edu Guedes também foi alvo de ofensas por parte de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora, que foi condenado a três anos de prisão nesse outro caso.

Seja na moda, na televisão, nos negócios ou nas redes sociais, Ana Hickmann construiu uma trajetória de destaque e se tornou uma das personalidades mais conhecidas do Brasil.