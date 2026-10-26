Reprodução/YouTube/Karina Bachi Atriz Karina Bacchi

Karina Bacchi afirmou que está vivendo uma fase de “santidade” e espera encontrar alguém para construir um relacionamento sério. Segundo a influenciadora, o futuro parceiro deverá ser um “homem de Deus”.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, ela contou que está solteira há quatro anos e que, desde o fim do último relacionamento, decidiu ficar mais reservada e aproveitar esse período com tranquilidade.

“É claro que penso. Quero e desejo, mas eu estou em santidade. Eu estou me guardando para a pessoa certa já há quatro anos e meio”, declarou.

A influenciadora também revelou que deseja construir uma nova família, mas ressaltou que isso acontecerá no tempo de Deus. Para ela, tanto sua vida quanto a do futuro companheiro estão sendo preparadas para esse encontro.

"Eu sei que, na hora certa, a pessoa certa que vai me trazer paz, vai vir com alegria e vai ser um homem de Deus. Eu sei que Ele está preparando. E eu também estou sendo preparada, fui preparada durante esse tempo em que eu estou sozinha também", pontuou.

Karina também frisou que não tem mais a necessidade da validação: "Eu acho que tudo tem o tempo certo. Eu não tenho mais a dependência emocional que um dia eu já tive, de ter que ter alguém para me sentir validada", disse.

Quem é Karina Bacchi?

É uma apresentadora, atriz e ex-modelo brasileira. Após começar sua carreira como modelo em 1994, estreou em 2000 na telenovela Vidas Cruzadas. Logo depois, fez a novela Pícara Sonhadora, Quinto dos Infernos e Agora É que São Elas.

Reprodução/YouTube/Karina Bacchi Karina Bacchi fala sobre celibato

Em 2004, fez sucesso ao interpretar Tina em Da Cor do Pecado. Contratada pela TV Record, fez tramas como "Cidadão Brasileiro", "Caminhos do Coração", além do seriado "Louca Família", sendo o último trabalho na televisão como atriz.

Depois, passou a se dedicar como apresentadora em programas como Pop Up, na Mix TV, e Menino de Ouro, no SBT, além de ter sido repórter do Domingo Espetacular. Ela também participou de diversos reality shows, como Dança dos Famosos, A Fazenda e o Simple Life - Mudando de Vida.