Reprodução/Instagram Jon Vlogs comenta suposto beijo com Ana Castela.

Jon Vlogs, de 27 anos, se manifestou neste domingo (25) sobre o suposto beijo entre ele e Ana Castela, de 22. A interação foi registrada durante uma transmissão ao vivo que os famosos participaram nesta sexta-feira (23).

O momento aconteceu durante uma das noites de Halloween do parque da Universal, em Orlando, nos Estados Unidos.

Nas imagens, Ana Castela está bebendo um drink e, na sequência, a câmera aponta para uma parede, onde é possível ver duas sombras de pessoas se aproximando, o que foi interpretado como um beijo entre a cantora e o influenciador.

A cena gerou burburinho nas redes sociais e o influenciador veio a público comentar o assunto por meio do X (antigo Twitter). Segundo ele, o vídeo que registrou a suposta troca de carinho entre eles foi manipulado com Inteligência Artificial (IA). "Esse negócio de IA está ficando sério", escreveu Jon Vlogs.







Jon Vlogs já foi apontado como affair da cantora

Ana Castela está solteira desde o fim de seu namoro com Zé Felipe , anunciado no fim do ano passado. Desde então, a cantora viu seu nome ligado a alguns famosos, inclusive, Jon Vlogs.

Os rumores sobre um possível romance entre eles começaram a ganhar força no início de 2026. Em maio, os dois foram vistos juntinhos durante uma festa de lançamento da cantora e também protagonizaram diversas interações em uma transmissão ao vivo.

Já em julho, Ana e Jon voltaram a dar o que falar. Na ocasião, a cantora revelou que utilizava um perfil fake para acompanhar as transmissões ao vivo do influenciador. Apesar dos boatos, Jon já negou qualquer romance entre eles. "Somos parceiros", afirmou durante uma live.

Rumores de romance com Duda Guerra

Recentemente, Jon Vlogs teve seu nome ligado à uma outra famosa. Em setembro, ele foi flagrado em clima de romance com Duda Guerra, de 18 anos, em um shopping do Rio de Janeiro.





Na ocasião, fãs fotografaram a dupla e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais. Quando questionada sobre o assunto, Duda chegou a confirmar que eles estavam "se conhecendo melhor", mas evitou rotular a relação. Ela também afirmou que Jon Vlogs chegou a conhecer os seus pais.

Quem é Jon Vlogs

Jon Vlogs é um influenciador, streammer e empresário brasileiro. Nascido em 22 de setembro de 1999, passou a produzir vídeos para as redes sociais aos 15 anos, mostrando sua rotina vivendo nos Estados Unidos.