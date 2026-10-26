Reprodução/Instagram Léticia Almeida, Emily Garcia, Thomaz Costa e Emilly Araújo

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, no último domingo (25), provocou reações de diversos influenciadores brasileiros contrários ao resultado das urnas. Na madrugada desta segunda-feira (26), nomes como Thomaz Costa, Léticia Almeida e Emily Garcia recorreram ao perfil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Instagram para pedir ajuda e demonstrar insatisfação com a vitória do petista.

O ator Thomaz Costa foi um dos que chamaram a atenção ao comentar uma publicação do republicano. “Pelo amor de Deus, olha para nós”, escreveu.

Pouco tempo depois, insistiu em tentar estabelecer contato direto com o presidente norte-americano: “Preciso falar com você” e “Olha o direct”, publicou, em referência às mensagens privadas da rede social.

Já Emily Garcia deixou mensagens no perfil de Trump. A influenciadora alegou que teria ocorrido fraude no processo eleitoral brasileiro e escreveu: “Eles roubaram as urnas! Socorro!”. Em outro comentário, pediu ajuda ao republicano e comparou Lula ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

As alegações de fraude publicadas pela influenciadora não foram acompanhadas de provas que as sustentassem nas mensagens divulgadas. O resultado oficial das eleições foi anunciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou a vitória de Lula no segundo turno.

Joyce N. Boghosian/Casa Branca Famosos pedem ajudam de Donald Trump

Além disso, conforme os dados do TSE levantados pela setup.news, mostram que apenas 34.330 eleitores votaram após as 17h no segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

O horário de votação foi prorrogado em duas horas por determinação do ministro Cristiano Zanin, do STF (Supremo Tribunal Federal), após relatos de dificuldades no transporte de eleitores em diferentes regiões do país.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que foram registrados 34.330 votos depois do horário inicialmente previsto para o encerramento da votação.

Ao final da apuração, o petista foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio obteve 48,21%.

Tomaz Silva/Rafael Neddermeyer/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das Eleições 2026

Outros influenciadores também pediram ajuda a Trump

Além de Thomaz Costa e Emily Garcia, outros brasileiros publicaram mensagens direcionadas ao presidente dos Estados Unidos. Entre os nomes estão Emilly Araújo, ex-participante do “Big Brother Brasil”, e o cantor Gabriel Vittor, da dupla Us Agro Boy.

Gabriel publicou um pedido sucinto: “SOS Trump”. Já Emilly escreveu que o Brasil precisava de ajuda. A influenciadora também se manifestou sobre o resultado eleitoral em suas próprias redes sociais. Assim como ela, a ex-atriz da Record, Léticia Almeida escreveu: "Help, help, help".

As mensagens foram deixadas na publicação mais recente de Trump no Instagram e passaram a circular em outras plataformas. A movimentação provocou comentários e ironias de internautas.

Até o momento, Trump não respondeu publicamente aos pedidos publicados pelos brasileiros. A última postagem do presidente dos Estados Unidos já tem quase 700 mil comentários.



