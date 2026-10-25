Instagram Fátima Bernardes com os pais



A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 64 anos, acompanhou os pais, Amâncio Bernardes, de 90, e Eunice Bernardes, de 83, para votarem no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25), no Rio de Janeiro.

Mesmo com a chuva, o casal fez questão de comparecer às urnas, embora não seja mais obrigado a votar. No Brasil, o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos. Acompanhados pela filha, Amâncio e Eunice participaram da votação que vai comandar o país pelos próximos quatro anos.

Quem é Fátima Bernardes?

Nascida no Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 1962, Fátima Bernardes é jornalista e apresentadora.

Fátima ficou conhecida nacionalmente por ficar à frente do Jornal Nacional entre os anos de 1998 e 2011. Antes disso, também passou por telejornais como RJTV e Jornal Hoje, além do programa Fantástico.





Em 2012, a jornalista deixou a bancada do Jornal Nacional e estreou o Encontro com Fátima Bernardes, atração exibida nas manhãs da Globo.

Na vida pessoal, Fátima foi casada com William Bonner por 26 anos. Os dois se separaram em 2016 e são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, nascidos em 1997.

Desde 2017, a apresentadora namora o deputado federal Túlio Gadêlha. O relacionamento é frequentemente acompanhado pelos fãs nas redes sociais e em aparições públicas.