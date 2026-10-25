Instagram Letícia Colin

As atrizes Bruna Griphao, Taila Ayala, Tata Werneck e Letícia Colin, além de Vera Viel, Maisa Silva e do ator Márcio Garcia, aproveitaram a manhã deste domingo (25) para votar no segundo turno das Eleições 2026. Algumas das celebridades compartilharam fotos e mensagens nas redes sociais para mostrar que já haviam comparecido às urnas.

Neste segundo turno das eleições presidenciais, os brasileiros escolhem entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. Além disso, eleitores de cinco estados também votam para definir seus próximos governadores.





Famosas mostram votação nas redes sociais

A atriz Taila Ayala, de 40 anos, acordou cedo para votar no Rio de Janeiro. Mesmo debaixo de chuva, ela compareceu à sua seção eleitoral e compartilhou nas redes sociais uma imagem do comprovante de votação, que registrava o horário das 8h28.

Instagram Taila Ayala vota no segundo turno





No mesmo horário, Bruna Griphao, de 27 anos, também mostrou que o mau tempo não a impediu de exercer seu direito ao voto. A atriz, que participa do quadro Dança dos Famosos, compartilhou um registro de sua participação no segundo turno das eleições.

Instagram Bruna Griphao





Letícia Colin, de 36 anos, também aproveitou a manhã para votar. Protagonista da novela das 21h da TV Globo, Quem Ama Cuida, a atriz publicou uma foto em sua seção eleitoral. Com camisa branca, boné vermelho e sem maquiagem, ela destacou a importância da participação política em uma mensagem nas redes sociais.

“Votar pela democracia e sem fascismo é bom demais”, escreveu.

Instagram Letícia Colin





A humorista Tata Werneck, de 43 anos, também publicou uma imagem do comprovante de votação e aproveitou para incentivar seus seguidores a participarem do processo eleitoral. “Já votei! Bora votar!”, escreveu a apresentadora.

Instagram Tata Werneck





Vera Viel, Maisa Silva e Márcio Garcia também votam

Em São Paulo, Vera Viel, de 51 anos, escolheu um moletom amarelo para enfrentar o tempo fechado e seguir até seu local de votação ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro. “Pronta para votar”, destacou nas redes sociais.

Instagram Veral Viel





Maisa Silva, de 24 anos, também mostrou que já havia comparecido às urnas. Ao compartilhar o comprovante de votação, a atriz fez uma referência ao sobrenome Silva em sua publicação: “Mais uma vez aqui, de ‘só mais uma Silva pra Silva’”.

Instagram Maisa Silva





O ator e apresentador Márcio Garcia, de 56 anos, também entrou para a lista de famosos que compartilharam registros da votação neste domingo. Ao publicar uma mensagem nas redes sociais, ele desejou um bom dia aos seguidores e incentivou a participação eleitoral: “Bom dia, bom voto”.

Instagram Márcio Garcia



