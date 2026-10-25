Letícia Colin
Instagram
Letícia Colin

As atrizes Bruna Griphao, Taila Ayala, Tata Werneck e Letícia Colin, além de Vera Viel, Maisa Silva e do ator Márcio Garcia, aproveitaram a manhã deste domingo (25) para votar no segundo turno das Eleições 2026. Algumas das celebridades compartilharam fotos e mensagens nas redes sociais para mostrar que já haviam comparecido às urnas.

Neste segundo turno das eleições presidenciais, os brasileiros escolhem entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República. Além disso, eleitores de cinco estados também votam para definir seus próximos governadores.


Famosas mostram votação nas redes sociais

A atriz Taila Ayala, de 40 anos, acordou cedo para votar no Rio de Janeiro. Mesmo debaixo de chuva, ela compareceu à sua seção eleitoral e compartilhou nas redes sociais uma imagem do comprovante de votação, que registrava o horário das 8h28.

Taila Ayala vota no segundo turno
Instagram
Taila Ayala vota no segundo turno


No mesmo horário, Bruna Griphao, de 27 anos, também mostrou que o mau tempo não a impediu de exercer seu direito ao voto. A atriz, que participa do quadro Dança dos Famosos, compartilhou um registro de sua participação no segundo turno das eleições.

Bruna Griphao
Instagram
Bruna Griphao


Letícia Colin, de 36 anos, também aproveitou a manhã para votar. Protagonista da novela das 21h da TV Globo, Quem Ama Cuida, a atriz publicou uma foto em sua seção eleitoral. Com camisa branca, boné vermelho e sem maquiagem, ela destacou a importância da participação política em uma mensagem nas redes sociais.

“Votar pela democracia e sem fascismo é bom demais”, escreveu.

Letícia Colin
Instagram
Letícia Colin


A humorista Tata Werneck, de 43 anos, também publicou uma imagem do comprovante de votação e aproveitou para incentivar seus seguidores a participarem do processo eleitoral. “Já votei! Bora votar!”, escreveu a apresentadora.

Tata Werneck
Instagram
Tata Werneck


Vera Viel, Maisa Silva e Márcio Garcia também votam

Em São Paulo, Vera Viel, de 51 anos, escolheu um moletom amarelo para enfrentar o tempo fechado e seguir até seu local de votação ao lado do marido, o apresentador Rodrigo Faro. “Pronta para votar”, destacou nas redes sociais.

Veral Viel
Instagram
Veral Viel


Maisa Silva, de 24 anos, também mostrou que já havia comparecido às urnas. Ao compartilhar o comprovante de votação, a atriz fez uma referência ao sobrenome Silva em sua publicação: “Mais uma vez aqui, de ‘só mais uma Silva pra Silva’”.

Maisa Silva
Instagram
Maisa Silva


O ator e apresentador Márcio Garcia, de 56 anos, também entrou para a lista de famosos que compartilharam registros da votação neste domingo. Ao publicar uma mensagem nas redes sociais, ele desejou um bom dia aos seguidores e incentivou a participação eleitoral: “Bom dia, bom voto”.

Márcio Garcia
Instagram
Márcio Garcia


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2026-10-25/famosos-vao-as-urnas-no-segundo-turno--veja-quem-ja-votou.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes