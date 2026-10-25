Instagram Suposta ligação de Vini Jr.



A influenciadora Viviane Kawamotto, ex-esposa do governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta (Republicanos), chamou a atenção nas redes sociais no último sábado (24) ao compartilhar um registro de um possível contato com Vini Jr., atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid.

Segundo o portal Estadão MT, Viviane publicou nos stories uma imagem de uma chamada de vídeo perdida, que teria sido feita pelo jogador. No mesmo registro, também aparece uma suposta foto enviada pelo atleta à influenciadora, mas que ainda não havia sido aberta.

Apesar da repercussão, Viviane não deu detalhes sobre a suposta interação com o atacante e não comentou publicamente o conteúdo das mensagens.

Instagram/EstadãoMT Suposta ligação de Vini Jr.





Quem é Viviane Kawamotto?

Viviane é uma advogada e influenciadora digital mato-grossense. Seu nome ganhou destaque nacional em 2021, ao denunciar o então companheiro por agressão. Pivetta declarou-se inocente e o caso acabou arquivado por falta de provas.

Vini Jr. está solteiro após término com Virginia Fonseca

O jogador está solteiro desde o fim de seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca, anunciado em 10 de outubro. Os dois tornaram o namoro público em 2025 e, desde então, passaram a ter a vida amorosa acompanhada de perto pelos fãs.

Reprodução/Instagram Virginia comemora indicação de documentário sobre Vini Jr. ao Emmy Internacional.





O término teria ocorrido após um desentendimento durante uma viagem a Madri. Na manhã de sábado (10), Virginia viajou para a Flórida com as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Nesta semana, a influenciadora voltou a chamar a atenção nas redes sociais após curtir uma publicação que gerou comentários entre os internautas.

A postagem, feita no Instagram por Stefany Santos, trazia uma declaração sobre superar o fim de um relacionamento quando aparece outra pessoa considerada mais atraente.





“Infelizmente, sou superficial. Só vou sofrer por um homem se eu ainda não tiver encontrado outro mais gostoso”, dizia a publicação.

A curtida de Virginia repercutiu nas redes sociais, e alguns internautas passaram a especular sobre uma possível indireta relacionada à sua vida amorosa. A influenciadora, no entanto, não esclareceu se a interação tinha alguma relação com o término.