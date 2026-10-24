Reprodução Instagram Mell Muzzillo

A atriz Mell Muzzillo registrou, na última sexta-feira (23), um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Rio de Janeiro, após ser alvo de ataques racistas, intolerância religiosa e ofensas de cunho sexual nas redes sociais. A artista, que faz parte de uma família afro-indígena e compartilha aspectos de sua vivência com o Candomblé, relatou que as agressões se intensificaram após seu posicionamento político.

Nas redes sociais, a atriz rebateu as ofensas e afirmou que não deixaria de compartilhar sua vida, suas crenças e suas tradições por medo dos ataques.

Mesmo após tornar as mensagens públicas, as agressões continuaram, levando a artista a procurar as autoridades. Com o registro da ocorrência, Mell busca identificar os envolvidos e garantir que sejam responsabilizados. “Enquanto estiver viva, levarei meu povo para todos os lugares que tentam nos tirar”, declarou a atriz.





Relembre trajetória de Mell Muzzillo

Namorada do ator Marcello Melo Jr., a atriz estreou nas novelas no remake de ‘Renascer’(2024), no papel de Ritinha e se destacou na trama fazendo par romântico com o personagem do cantor Xamã. Em 2025, foi anunciada no elenco de ‘Três Graças’, compondo o núcleo da galeria de arte em conjunto de Miguel Falabella e Samuel de Assis. Na novela, escrita por Aguinaldo Silva, Mell no papel de ‘Maggye’ era atormentada por sua prima (Daphne Bozaski), além de ter um relacionamento com o personagem de Guthierry Solto, envolvido no roubo das Três Graças.

A atriz também participa da 23° edição da Dança dos Famosos, no Domingão do Hulk, ao lado do coreógrafo Daniel Norton. Na última noite (11), eles terminaram em segundo lugar no placar geral da edição, com o ritmo forró, e arrancando elogios da plateia e dos jurados pela desenvoltura de Mell Muzzillo na dança.