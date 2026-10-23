Reprodução/Internet Tom Skerritt

O ator norte-americano Tom Skerritt, conhecido por seus trabalhos em filmes como Top Gun e Alien, morreu aos 93 anos. A morte ocorreu na quarta-feira (21) e foi confirmada pela família nesta quinta-feira (22). Segundo o comunicado divulgado pelos familiares, o artista faleceu de causas naturais.

Em nota oficial, a família lamentou a perda do ente querido e destacou características pessoais do ator, para além de sua trajetória profissional.

“Enquanto o mundo conheceu Tom por sua notável carreira de ator, nós o conhecíamos por seu humor, curiosidade, sabedoria, generosidade e pelo amor que trouxe às nossas vidas”, diz o comunicado, reproduzido pela imprensa norte-americana.

A família também ressaltou o interesse de Skerritt por criatividade, narrativas, veteranos das Forças Armadas, natureza e iniciativas que ajudassem outras pessoas a encontrar e compartilhar suas próprias vozes.

Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, em 25 de agosto de 1933, Tom Skerritt construiu uma carreira de mais de seis décadas no cinema e na televisão. Antes de se dedicar à atuação, serviu por quatro anos na Força Aérea norte-americana e estudou na Wayne State University e na Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA).

Sua estreia no cinema aconteceu em 1962, no filme War Hunt. O reconhecimento começou a crescer na década seguinte, com participação em MASH (1970), comédia de guerra dirigida por Robert Altman, na qual interpretou o cirurgião Duke Forrest.

Reprodução/Internet Tom Skerritt

Em 1979, Skerritt viveu o capitão Dallas em Alien, o Oitavo Passageiro, clássico de ficção científica e terror dirigido por Ridley Scott. Na trama, seu personagem comanda a nave Nostromo, cuja tripulação se depara com uma criatura extraterrestre mortal.

Outro de seus papéis mais conhecidos foi o do comandante Mike “Viper” Metcalf em Top Gun: Ases Indomáveis (1986), filme protagonizado por Tom Cruise. Na história, Skerritt interpretou um instrutor da aviação naval que orienta os pilotos da escola de combate.

Ator ganhou Emmy por Picket Fences

Na televisão, um dos trabalhos mais marcantes de Skerritt foi a série dramática Picket Fences, exibida entre 1992 e 1996. Ele interpretou o xerife Jimmy Brock, personagem que lhe rendeu o Emmy de melhor ator em série dramática em 1993. O artista também recebeu outra indicação ao prêmio pelo mesmo papel.

Reprodução/Internet Tom Skerritt

A carreira incluiu ainda produções como Momento de Decisão (1977), Flores de Aço (1989), Nada É Para Sempre (1992) e Contato (1997). Na televisão, participou de séries como Cheers, Will & Grace e Brothers & Sisters.

Skerritt permaneceu em atividade até os últimos anos de vida. Entre seus trabalhos mais recentes está o filme Broke, lançado em 2025.

O ator era casado com Julie Tokashiki, sua terceira esposa. Os dois estavam juntos havia cerca de 30 anos. Skerritt deixa cinco filhos, além de netos e bisnetos.

Em mais de 60 anos de carreira, o artista transitou entre diferentes gêneros e personagens, tornando-se conhecido no mundo cinematográfico.



