Reprodução/Instagram Fátima Bernardes

Fátima Bernardes, 64 anos, foi contratada pelo Banco Master por R$ 5,4 milhões para estrelar uma campanha publicitária com duração prevista de seis meses, entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

Embora as gravações tenham sido realizadas, a campanha não chegou a ser veiculada devido ao agravamento da crise envolvendo a instituição financeira, ligada ao empresário Daniel Vorcaro.

As informações foram divulgadas pelo Metrópoles na quinta-feira (22), com base em mensagens trocadas entre Vorcaro e integrantes da equipe de marketing do banco. De acordo com a reportagem, o valor do contrato foi pago integralmente, e Fátima permaneceu com o dinheiro mesmo após o encerramento do acordo.

A contratação começou a ser discutida em setembro de 2024. A equipe de marketing informou a Vorcaro que Fátima estaria disponível para representar uma marca a partir de novembro daquele ano.

A escolha da jornalista teria sido baseada, entre outros fatores, em pesquisas sobre sua imagem pública. A equipe sugeriu uma campanha institucional para o banco, com o slogan “A economia do Brasil salta pelo Banco Master”.

Inicialmente, uma das mensagens mencionava o valor de R$ 900 mil por quatro meses. Em novembro, porém, o planejamento passou a prever seis meses de campanha, com remuneração mensal de R$ 900 mil, totalizando R$ 5,4 milhões.

Reprodução Daniel Vorcaro em apresentação

As conversas internas também registraram discussões sobre a possibilidade de um encontro entre a apresentadora e Vorcaro para falar sobre o banco.

Todavia, a assessoria de Fátima Bernardes afirmou que não houve contato direto entre os dois, nem presencialmente nem por videochamada.

Mudanças

A situação mudou em meio aos questionamentos envolvendo o Banco Master e a tentativa de aquisição da instituição pelo Banco de Brasília (BRB). Integrantes da equipe de marketing informaram a Vorcaro que as ações publicitárias com Fátima haviam sido congeladas.

Como o contrato já estava pago, a equipe chegou a perguntar se a campanha poderia ser redirecionada para a marca Titan. Vorcaro concordou com a possibilidade.

Reprodução/TV Brasil Fátima Bernardes no Sem Censura

Entretanto, para que isso acontecesse, a apresentadora acionou uma cláusula de rescisão prevista no contrato. O valor recebido não foi devolvido e a campanha nunca foi ao ar.

O que diz a assessoria de Fátima Bernardes

A assessoria da apresentadora afirmou que o contrato foi assinado antes da crise envolvendo o Banco Master e que o documento previa uma cláusula de rescisão para situações que pudessem comprometer a reputação do cliente ou da personalidade contratada.

Segundo a equipe, a cláusula foi acionada assim que veio a público a abertura de um inquérito do Ministério Público relacionado à negociação entre o Master e o BRB. A assessoria também explicou que as tratativas foram conduzidas pela agência de publicidade Pullse, responsável pelas campanhas do banco.

Ainda de acordo com a equipe de Fátima, as gravações foram realizadas, mas não exibidas, em respeito às condições contratuais.



