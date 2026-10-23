Reprodução/ Instagram @cissaguimaraes Cissa Guimarães e Rafael Mascarenhas

A família da atriz Cissa Guimarães acionou a Justiça após receber uma série de ataques nas redes sociais envolvendo Rafael Mascarenhas, filho da artista, que foi morto aos 18 anos, em 2010, vítima de um atropelamento. A informação foi divulgada pelo outro filho da apresentadora, João Velho, por meio de um vídeo publicado no Instagram.





Na gravação, João Velho revelou que registrou um boletim de ocorrência contra um perfil da plataforma que exaltou Rafael Bussamra, condenado pelo atropelamento de Rafael Mascarenhas.

O ator apresentou notícia-crime à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro contra o internauta que fez a postagem, além da ocorrência policial. Os procedimentos foram enquadrados como crimes de apologia ao crime e ameaça. No vídeo, João chega a citar o nome do suspeito e a pedir por informações que possam auxiliar no caso.

A decisão de tomar medidas judiciais foi motivada por um comentário deixado em uma publicação do ator."Na próxima eleição teremos o Rafael Bussamra, para atropelar a esquerda. Meu herói não usa capa, ele usa o volante de um carro", escreveu a conta. "Se vocês conhecem esse homem, por favor, me mandem alguma informação para a gente poder acelerar o processo na Justiça", pediu João Velho.





O filho da atriz ainda reforçou que o pedido independe de posicionamento político:"Tanto faz se é eleitor do Lula ou bolsonarista ou de direita, extrema-direita. Se vocês conhecem esse homem, por favor, me mandem informação", disse.

Os advogados à frente da ação pedem pela instauração de um inquérito policial para apurar a autoria e as circunstâncias do caso, além de solicitarem que a Meta, responsável pelo Instagram, forneça dados vinculados ao perfil.







Famosos prestam apoio

Após a grande repercussão do vídeo de João Velho, famosos inundaram os comentários da publicação com mensagens de apoio à família de Cissa Guimarães.

"Inaceitável! Estamos juntos", escreveu o ator Caio Blat. "Isso é desumano! Meu apoio total a sua família João", disse o ator Felipe Camargo. "Estamos aqui! E estaremos. Amo vocês", declarou a cantora Fafá de Belém. "Amo essa família! Estou ao lado de vocês! E contra esse ódio e essa desumanidade que lutamos. Força e paz", escreveu a jornalista Leilane Neubarth.

A morte de Rafael Mascarenhas

Rafael Mascarenhas tinha 18 anos quando foi atropelado, em 20 de julho de 2010, enquanto andava de skate com amigos no Túnel Acústico, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Em janeiro de 2015, Rafael Bussamra, que dirigia o veículo, foi condenado por homicídio culposo e por omissão de socorro.