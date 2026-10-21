Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia

Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para contar aos seguidores que alugou uma nova casa em Goiânia. Atualmente, o cantor está dividindo sua rotina entre o Brasil e Miami, nos Estados Unidos, onde está desenvolvendo um novo projeto musical.

De acordo com o músico, o imóvel é destinado a acomodar seus três filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de dois anos, frutos de seu relacionamento com a influenciadora Virginia Fonseca. Além dos herdeiros, a mansão também deve hospedar a rede de apoio do ex-casal, que inclui as avós Poliana Rocha, Margareth Serrão e alguns funcionários.

"Eu moro sozinho desde os meus 17 anos. Fui emancipado com 16 [anos] para começar a fazer shows", contou.

Como é a mansão alugada por Zé Felipe?

O imóvel escolhido por Zé Felipe é milionário. De acordo com informações divulgadas pelo corretor de imóveis João Vitor Araújo, a mansão é avaliada em R$ 24 milhões e conta com 1.150 metros quadrados construídos em um terreno de 2.100 metros quadrados.

Um dos destaques da propriedade é uma das seis suítes, que tem cerca de 150 metros quadrados. A mansão também conta com comodidades como climatização de ambientes, elevador e sala de cinema. Além disso, a casa já está mobiliada e decorada.

A área externa da propriedade é equipada com espaço gourmet, pomar e uma piscina com telão de LED.

A mansão fica localizada no Residencial Aldeia do Vale, mesmo condomínio onde a ex-esposa do cantor, Virginia Fonseca, mora com os filhos e a mãe.







Zé Felipe escolheu apartamento luxuoso para morar nos EUA

Neste sábado (17), Zé Felipe já havia mostrado detalhes de seu novo lar nos Estados Unidos. Por meio dos Stories do Instagram, o cantor mostrou os cômodos do apartamento, que conta com elevador e vista para o mar.

Entre os destaques do imóvel estão a piscina na varanda, com espreguiçadeiras, e uma área de lazer.

Reprodução/Instagram Zé Felipe aluga apartamento de luxo para viver em Miami, nos Estados Unidos.





Outro detalhe que chamou a atenção do músico foi a garagem."A garagem é aqui dentro, o carro sobe e para dentro do apartamento. Nunca tinha visto um 'trem' desse", disse. O local também conta com um elevador para que os visitantes possam subir diretamente após saírem do carro.

O imóvel fica na Porsche Design Tower, prédio de 60 andares, localizado em Sunny Isles Beach, e tem uma ampla sala de estar, cozinha integrada, quatro quartos.