Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia
Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia

Zé Felipe, de 28 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (20) para contar aos seguidores que alugou uma nova casa em Goiânia. Atualmente, o cantor está dividindo sua rotina entre o Brasil e Miami, nos Estados Unidos, onde está desenvolvendo um novo projeto musical.

De acordo com o músico, o imóvel é destinado a acomodar seus três filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três anos, e José Leonardo, de dois anos, frutos de seu relacionamento com a influenciadora  Virginia Fonseca. Além dos herdeiros, a mansão também deve hospedar a rede de apoio do ex-casal, que inclui as avós Poliana RochaMargareth Serrão e alguns funcionários.

"Eu moro sozinho desde os meus 17 anos. Fui emancipado com 16 [anos] para começar a fazer shows", contou. 

Como é a mansão alugada por Zé Felipe?

O imóvel escolhido por Zé Felipe é milionário. De acordo com informações divulgadas pelo corretor de imóveis João Vitor Araújo, a mansão é avaliada em R$ 24 milhões e conta com 1.150 metros quadrados construídos em um terreno de 2.100 metros quadrados.

Um dos destaques da propriedade é uma das seis suítes, que tem cerca de 150 metros quadrados. A mansão também conta com comodidades como climatização de ambientes, elevador e sala de cinema. Além disso, a casa já está mobiliada e decorada. 

A área externa da propriedade é equipada com espaço gourmet, pomar e uma piscina com telão de LED. 

A mansão fica localizada no Residencial Aldeia do Vale, mesmo condomínio onde a ex-esposa do cantor, Virginia Fonseca, mora com os filhos e a mãe.

Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo
Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia. Foto: Reprodução/Instagram/João Vitor Araújo



Zé Felipe escolheu apartamento luxuoso para morar nos EUA

Neste sábado (17), Zé Felipe já havia mostrado detalhes de seu novo lar nos Estados Unidos. Por meio dos Stories do Instagram, o cantor mostrou os cômodos do apartamento, que conta com elevador e vista para o mar.

Entre os destaques do imóvel estão a piscina na varanda, com espreguiçadeiras, e uma área de lazer.

Zé Felipe aluga apartamento de luxo para viver em Miami, nos Estados Unidos.
Reprodução/Instagram
Zé Felipe aluga apartamento de luxo para viver em Miami, nos Estados Unidos.


Outro detalhe que chamou a atenção do músico foi a garagem."A garagem é aqui dentro, o carro sobe e para dentro do apartamento. Nunca tinha visto um 'trem' desse", disse. O local também conta com um elevador para que os visitantes possam subir diretamente após saírem do carro.

O imóvel fica na Porsche Design Tower, prédio de 60 andares, localizado em Sunny Isles Beach, e tem uma ampla sala de estar, cozinha integrada, quatro quartos.

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