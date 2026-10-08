Reprodução/Instagram Joana Balaguer deixou o Brasil no auge da carreira.

Quem acompanhou "Malhação" durante os anos 2000 certamente se lembra da atriz Joana Balaguer, que ficou conhecida nacionalmente ao interpretar a vilã Jaque, na 12ª temporada da série global, em 2005. Após o sucesso na trama, a atriz atuou em outras produções, incluindo novelas da Record, mas, no auge da carreira, tomou uma decisão que surpreendeu os fãs: deixou o Brasil em nome do amor.

Atualmente, aos 42 anos, Joana está de volta ao Brasil após morar em Portugal por 13 anos. Vivendo uma nova fase da carreira e da vida pessoal, ela está afastada das novelas brasileiras desde 2012, quando viveu Bárbara, em "Balacobaco",, da Record.

Em entrevista ao iG, Joana falou sobre a carreira, a vida no exterior, seu futuro na atuação e sobre a personagem que marcou sua trajetória.

Por onde anda Joana Balaguer?

Após deixar as novelas, Joana Balaguer vive uma nova fase profissional. Nos últimos anos, a atriz explorou áreas que vão muito além da atuação edapresença nas redes sociais, também se dedica a projetos ligados à comunicação e ao empreendedorismo.

"Minha vida profissional está vivendo um momento muito interessante de transformação e amadurecimento. Continuo muito ligada à comunicação, à publicidade e aos projetos com marcas, mas hoje busco trabalhos que tenham cada vez mais conexão com quem eu sou e com o que acredito", contou Balaguer.

Reprodução/Instagram Joana Balaguer se mudou para Portugal no auge da carreira.





Com forte presença on-line, Joana costuma compartilhar parte de sua rotina com os seus mais de 300 mil seguidores. Apesar disso, ela não se rotula como influenciadora digital.

"Acho que o digital é uma ferramenta muito importante do meu trabalho e da minha comunicação, mas não resume a minha trajetória. Sou atriz, comunicadora, apresentadora e criadora de conteúdo. Hoje uso as redes também como um espaço para compartilhar experiências, ideias e um pouco da minha vida, sempre tentando fazer isso de uma forma verdadeira", disse.

"Acho que, mais do que influenciar, gosto da ideia de comunicar, criar conexão e emprestar credibilidade aos projetos e às marcas com as quais escolho trabalhar" Joana Balaguer







A inesquecível Jaque, de "Malhação"

A icônica vilã Jaque projetou Joana nacionalmente. A personagem conquistou o público e se tornou um dos trabalhos mais lembrados da atriz. O sucesso foi tanto que ela permaneceu no elenco na temporada seguinte da série. Na época, a ideia de dar continuidade à trajetória da vilã na trama surpreendeu a atriz.

"Não estava acordado. Quando chegava o final do ano, sempre batia aquela ansiedade no elenco, porque ninguém sabia ao certo quem continuaria na temporada seguinte. Ficava todo mundo naquela expectativa: 'Será que eu vou continuar?'", revelou Joana.

A história da jovem de personalidade forte, rica e mimada, que se envolve em um triângulo amoroso com Bernardo (Thiago Rodrigues) e Betina (Fernanda Vasconcellos), encantou o público e seguiu na 13ª temporada da série, resultando na redenção da personagem e no final feliz ao lado de Urubu (Marco Antônio Gimenez).

Reprodução/João Miguel Júnior/TV Globo Joana Balaguer e Thiago Rodrigues em Malhação.





Para a atriz, a oportunidade de continuar contando a história do casal, que iniciou a trama como vilão, foi especial."Fiquei muito feliz quando soube que a Jaque permaneceria e que eu continuaria ao lado do Marco Antônio. Até porque eu queria muito que ela tivesse a oportunidade de viver por mais um ano aquela história com o Urubu. Foi muito especial poder dar continuidade à personagem e à relação dos dois", disse.

Mais de duas décadas depois, Jaque segue presente na memória do público. Nesta semana, Joana virou assunto nas redes sociais ao publicar um comparativo entre uma foto da época da novela e outra atual.

A imagem rapidamente viralizou nas redes sociais, rendendo muitos elogios à aparência da atriz e comentários nostálgicos sobre a personagem. A grande repercussão sobre o assunto surpreendeu a atriz, que fez a postagem incentivada por uma amiga.

Reprodução/Internet Quem são eles? Artistas que sumiram da TV

"O mais especial foi ver a proporção que isso tomou e receber tanto carinho. É muito gostoso perceber que uma personagem que fez parte da minha vida há tantos anos ainda desperta essa conexão nas pessoas. A Jaque foi um momento muito marcante da minha história, então ver essa repercussão toda tantos anos depois encheu meu coração", declarou Balaguer.

A artista ainda destacou que ficou feliz pelos elogios à sua aparência física 21 anos após interpretar Jaque, no entanto, ressaltou que, apesar de não ter mudado quase nada por fora, passou por transformações internas profundas. "E claro que eu adorei essa história de que não mudei nada! A gente sabe que 21 anos trazem muita coisa e ainda bem. Talvez a foto tenha algo parecido por fora, mas a Joana de hoje carrega uma vida inteira de experiências que aquela menina ainda nem imaginava viver", pontuou.

Reprodução/Instagram Joana Balaguer, a Jaque de "Malhação", posta antes e depois e surpreende: "Envelheceu 2 minutos".







Joana Balaguer vai voltar às novelas?

Um questionamento frequente entre fãs de Joana Balaguer é sobre o seu retorno às novelas. Durante nosso bate-papo, ela explicou que não buscou por novos papéis na televisão desde que voltou a morar no Brasil.

"Agora estou de volta ao Brasil há cerca de um ano, morando em São José dos Campos, mas a verdade é que também não fui atrás de voltar a fazer novela", contou.

Ao ser questionada sobre uma possível mágoa ou falta de papéis na televisão após suas passagens pela Globo e Record, ela foi direta:"Não, não houve decepção. Até porque a minha história com a televisão sempre aconteceu de uma forma muito natural. Na primeira vez que voltei de Portugal para o Brasil, em 15 dias fui contratada pela Record e fiquei lá por três anos. Quando esse contrato terminou, voltei para Portugal e acabei ficando 13 anos".

Joana também não descarta um retorno às novelas. No entanto, a atriz explicou que, para aceitar uma nova empreitada na atuação, o projeto teria que conversar com o momento atual de sua vida.

"Teria que ser uma oportunidade muito legal, uma personagem e um projeto que realmente mexessem comigo. Mas claro que, se aparecesse algo assim, eu ficaria muito balançada. Acho que só saberia responder de verdade quando o convite estivesse na minha frente", disse a artista.







O amor a levou a Portugal

Joana Balaguer estava no auge da carreira quando decidiu deixar o Brasil para viver em Portugal. Na época, ela havia conhecido o empresário português Paulo Miguel Palha, por quem se apaixonou perdidamente.

"Eu estava vivendo um momento muito especial da minha carreira, mas me apaixonei e escolhi viver aquela história. Foi uma decisão do coração. Naquele momento, o amor falou mais alto e eu fui para Portugal sem saber exatamente o que aquela mudança representaria para a minha vida profissional. Mas foi uma escolha que eu quis fazer", contou.

Reprodução/Instagram Joana Balaguer, marido e filhos.





Para Joana, a mudança de país representa uma transformação que vai além da geográfica e profissional: representa também o início de uma nova vida.

"Nesse período fui mãe duas vezes e construí a minha família. Então, quando olho para esses anos fora, vejo que não foi apenas uma mudança de país ou uma reconstrução profissional. Foi praticamente a construção de uma nova vida, em todos os sentidos" Joana Balaguer







Joana e Paulo se casaram em 2011. Da união nasceram Martin, de 13 anos, e Gaia, de sete anos.

Carreira em Portugal

Ao longo dos anos em que viveu no exterior, Joana conciliou sua vida pessoal com os desafios da vida profissional. Em Portugal, a atriz atuou em duas novelas: "Lua Vermelha" (2010), e "Amor Maior" (2016).

Joana também apresentou cinco temporadas do programa "Cidades de Portugal", que explora a história, a cultura e a gastronomia de diferentes localidades portuguesas. Ela também se aventurou pelo mundo do empreendedorismo, criando duas empresas.

Retorno ao Brasil

Depois de tantos anos morando fora do país, Joana voltou ao Brasil em 2025. Vivendo atualmente em São José dos Campos, no interior de São Paulo, a atriz explicou que a decisão de voltar foi motivada pela vontade de experimentar novas experiências ao lado da família.

"Foi muito mais uma vontade de mudar e viver uma nova experiência. Nós sempre mudamos muito, e eu nunca tinha tido a oportunidade de viver no Brasil com a minha própria família. Queria muito proporcionar essa experiência aos meus filhos também", disse.

Reprodução/Instagram Joana Balaguer voltou a morar no Brasil após 13 anos em Portugal.





"Nossa vida em Portugal era maravilhosa, estava tudo muito bem estruturado, tudo funcionava. Então pensamos: se já sabemos que funciona lá, por que não experimentar aqui também? Se der certo, maravilhoso! Significa que temos dois lugares onde podemos ser felizes. Se não der, voltamos para Portugal", acrescentou Joana.

Em 16 de Setembro, ela anunciou que comprou um apartamento na nova cidade. "E a verdade é que tem dado super certo! Estamos muito felizes com a vida que construímos aqui", conclui Joana.