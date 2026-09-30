Reprodução/Gloo Nicola Siri marcou o público como o Padre Pedro, de "Mulheres Apaixonadas".

O ator italiano radicado no Brasil Nicola Siri, de 58 anos, conquistou o público brasileiro com personagens marcantes, entre eles o Padre Pedro, de “Mulheres Apaixonadas”, novela exibida pela Rede Globo em 2003.

Mais de 20 anos depois, o ator continua atuando em produções audiovisuais e agora se prepara para um novo trabalho. Nicola estará na série “Ben-Hur”, que estreia na plataforma de streaming UNIVER-Vídeo, no dia 9 de outubro.

Nascido em Gênova, na Itália, Nicola é filho de pai italiano e mãe brasileira. Após sua estreia na teledramaturgia nacional, dando vida ao religioso na trama de Manoel Carlos (1933-2026), ele optou por construir sua carreira em terras tupiniquins.

O ator construiu uma trajetória marcada por sucessos no cinema, no teatro e na televisão. Em conversa com o iG, o famoso relembrou momentos especiais de sua jornada artística e revelou seus próximos passos na atuação.

Por onde anda Nicola Siri?

Nicola Siri está longe das novelas desde 2019, quando integrou o elenco de "Éramos Seis", da Globo. Apesar disso, o ator revelou que segue trabalhando em produções audiovisuais.

“Infelizmente, ou felizmente, acabaram os contratos longos para a maioria dos atores. E eu fiquei muitos anos, acho que nove anos, na Record. E depois eu voltei a ser freelancer. Uma coisa que acho até boa, entende? Te dá mais possibilidade de fazer outros trabalhos”, disse.

Reprodução/Instagram/@gabriele_cignetti Nicola Siri continua atuando em grandes produções.





Para Nicola, independente do meio ou do formato que seus trabalhos chegam ao público, sua dedicação é sempre a mesma:“Pelo meu pensamento, eu sempre faço com 1000 % das minhas possibilidades, da minha concentração. Então, eu sou um daqueles atores extremamente empolgados com o meu trabalho”.

Durante a pandemia, o ator integrou o elenco do longa-metragem “Estômago 2: O Poderoso Chef”, dirigido por Marcos Jorge. Na trama, lançada 16 anos depois do primeiro filme, ele interpreta o mafioso italiano, Dom Caroglio, que abala as estruturas do mundo do protagonista Raimundo Nonato.

Reprodução/Divulgação Nicola Siri e João Miguel interpretam Dom Caroglio e Raimundo Nonato, respectivamente, em Estômago 2: O Poderoso Chef.





Por seus papéis no longa-metragem Nicola e seu colega de elenco João Miguel levaram juntos o Kikito de Ouro de Melhor Ator no 52º Festival de Cinema de Gramado em 2024. A premiação reconhece o desempenho de atores em produções nacionais e é considerada uma das mais importantes do cinema nacional. “Foi uma felicidade absurda, realmente absurda”, disse Nicola ao relembrar a conquista.

Outros filmes de destaque que contaram com a participação de Nicola nos últimos anos foram: “O Diabo Branco”, (2021), “Ainda Somos os Mesmos” (2023), “Ninguém Sai Vivo Daqui” (2024) e "Cardo" (2025).









Vida pessoal

Nicola Siri escolheu o Brasil para viver e para formar família. Em 2008 ele se casou com Júlia Koiller Schoor, pesquisadora de imagens da TV Globo. Da união nasceram Iago, de 11 anos, e Maia, de 10.

Em nosso bate-papo, Nicola revelou que seu casamento chegou ao fim após a pandemia. No entanto, o ator garantiu que mantém uma relação de respeito e admiração com a ex-esposa. “Uma pessoa maravilhosa. A gente se dá super bem, e de qualquer forma é a mãe dos meus filhos, então é uma pessoa que vou sempre ter um carinho absurdo, vou sempre respeitar de maneira absurda, como sempre respeitei, é realmente uma pessoa fantástica”, disse.

Nicola Siri interpretará Quintus Arrius em Ben-Hur

Figurinha registrada nas tramas religiosas da Record, Nicola Siri, se prepara para estrelar “Ben-Hur”, história que se passa durante o período bíblico e acompanha uma história fictícia ambientada na época de Jesus Cristo.

O ator, que também ficou marcado na memória do público por sua atuação como Pôncios Pilatos, na novela “Jesus” (2018), da Record, volta à emissora para dar vida a Quintus Arrius, um importante comandante romano. “Quintus Arrius é uma pessoa eticamente muito íntegra, moralmente perfeito mesmo, mas um cara extremamente solitário”, destacou Nicola.

Divulgação/Record Nicola Siri como Quintus Arrius em "Ben-Hur".









Na história clássica escrita por Lew Wallace, em 1880, e adaptada por Cristiane Cardoso, o oficial romano cruza o caminho do protagonista, Judah Ben-Hur (Vinícius Redd), e acaba mudando os rumos de sua trajetória. A trama acompanha a jornada de Judah em meio a conflitos políticos, escravidão e à busca pela liberdade.

“Eu acho que é legal o público se apaixonar pela história e, com certeza, vai se apaixonar muito pelo Quintus Arrius, porque posso dizer que ele é praticamente o único romano ‘do bem’”, apostou Nicola.

A série estreia em 9 de outubro no UNIVER-Vídeo e também deve chegar à Record e ao Disney+ em 2027. A produção tem direção de Adolpho Knauth, Renata Sette e Vicente Guerra, com direção geral de Leonardo Miranda.

Repercussão do romance entre Padre Pedro e Estela nas redes sociais

A novela “Mulheres Apaixonadas” foi reprisada pela última vez no Vale à Pena Ver de Novo, da Globo, em 2023. Com a reexibição do folhetim na programação da emissora carioca, o romance entre Padre Pedro e a Senhorita Estela passou a viralizar nas redes sociais, encantando mais uma leva de brasileiros.

Quando questionado sobre o impacto que o personagem continua tendo sobre o público, inclusive sob pessoas que não chegaram a acompanhar a exibição original da novela, ele declarou: “Eu não sou muito ligado, sinceramente, nessa toda modernidade, etc. Mas eu tenho Instagram, que é a única ferramenta pública que eu uso, e acho maravilhoso!”.

Reprodução/Instagram O romance entre Padre Pedro e Estela marcou o público.





Segundo Nicola, boa parte do mérito para o sucesso do casal, que acabou roubando à cena na novela, se deve ao talento do autor Manoel Carlos.“A gente tem que bater palmas, principalmente ao Manoel Carlos, o nosso saudoso Maneco, que infelizmente nos deixou esse ano, e também ao Ricardo Waddington, aos diretores, a todo mundo que fez essa história, mas geralmente, principalmente Maneco, porque você sabe, as novelas de Maneco eram praticamente uma história principal com outras histórias bem importantes”, pontuou.

Vale destacar que, para fazer Padre Pedro em “Mulheres Apaixonadas”, Nicola abriu mão de um papel em Hollywood. Na época em que negociava a vinda para o Brasil, o ator também havia sido convidado para participar do filme “A Paixão de Cristo”, estrelado e dirigido por Mel Gibson.

“Eu tentei postergar o máximo pra ir pra lá [Hollywood], porque eu queria fazer os dois. Depois me falaram que era impossível fazer os dois”, revelou. Apesar da vontade de atuar nas duas produções, as gravações estavam marcadas para começar em períodos muito próximos, o que fez com que o ator optasse pelo folhetim brasileiro.

Próximos passos na carreira

A trajetória artística de Nicola Siri está à todo vapor. Com a estreia de "Ben-Hur" batendo à porta, ele revelou à nossa reportagem que está em fase de negociações para novos projetos também na Record. Apesar da novidade, ele não deu mais detalhes sobre as próximas empreitadas na emissora e Edir Macedo.

Nicola ainda revelou que estará na sétima temporada da série "Impuros" da Disney+. As filmagens chegaram ao fim em junho, mas a plataforma de streaming ainda não anunciou uma data oficial para a estreia.

Com a agenda de trabalho cheia, Nicola garantiu que a passagem do tempo não afetou o seu vigor.“Eu me considero sempre um cara dura de 27 anos, no máximo, entendeu?”, brincou.

Quando questionado sobre papéis que ainda gostaria de interpretar, Nicola elegeu o revolucionário cubano Che Guevara (1928-1967). O ator também revelou que gostaria de trabalhar em produções comandadas pelos diretores brasileiros Walter Salles, Fernando Meirelles e pelo o cineasta italiano Paolo Sorrentino.