Reprodução/Instagram Paolla Oliveira abre álbum de fotos de setembro e encanta seguidores.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (30) ao abrir um novo álbum de fotos. Por meio do Instagram, a atriz publicou uma sequência de imagens de momentos especiais do mês de setembro, incluindo cliques ao lado de seus pets, dela caindo no samba e posando ao lado de amigos e familiares.

"Setembro teve de tudo um pouco. Que mês", escreveu a atriz na legenda da publicação. Para abrir o carrossel de fotos, Paolla elegeu cliques registrados durante a gravação do vídeo em que anunciou que será a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Nas imagens, ela aparece caindo no samba na quadra da agremiação carioca. Além disso, ela posou ao lado das integrantes da ala das baianas e à frente dos membros da bateria da escola de samba.

A atriz também posou em momentos de relaxamento ao lado de seus pets e de seu pai, José Everardo Oliveira, de 75 anos. Paolla ainda compartilhou cliques de eventos importantes que participou nos últimos dias, como o Rock in Rio e a festa em comemoração aos 15 anos da Netflix.

Nos comentários da publicação, fãs deixaram mensagens exaltando a beleza da artista."Um espetáculo de mulher, rainha", escreveu uma. "Como pode ser tão bonita", questionou outra. "Tem que tocar trombetas pra tanta beleza passar! Nossa! Você tá doido! Que mulher!", aclamou outra fã da atriz.







Críticas ao corpo

No carrossel, Paolla chamou a atenção ao compartilhar o vídeo de um momento que deu o que falar na última semana. Na gravação, ela aparece jogando futevôlei na orla carioca, porém, o que deveria ser apenas um momento de lazer, acabou se transformando em uma onda de críticas ao corpo da atriz.

Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira teve o corpo criticado por internautas após surgir jogando futevôlei no Rio.





Nas redes sociais, internautas repercutiram as imagens publicadas por ela e por paparazzi que capturaram o momento. Nos comentários de publicações relacionadas ao assunto, parte do público criticou a forma física de Paolla, afirmando inclusive, que ela ganhou peso nos últimos tempos.







"Se fosse minha vizinha aqui, o povo diria que está gorda, mas como é a Paolla Oliveira, e o povo adora paparicar, aí vão dizer que ela está bem, está gostosa...", ironizou um usuário do X. "Está embaragando mesmo a mulher né, a gravidade não perdoa", detonou outro.

Apesar dos comentários negativos, seguidores prestaram apoio à Paolla nos comentários de seu álbum de fotos, publicado nesta terça-feira (29)."O mundo deve estar muito louco e doente mesmo! Como que conseguem criticar essa mulher? Linda e perfeita demais", escreveu um. "A cara dela de linda e preocupada com os desocupados de plantão", ironizou outra. "Ela não sabia, mas hoje representa mulheres de verdade do mundo inteiro", exaltou uma terceira fã da artista.