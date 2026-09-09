Reprodução/Instagram/@rincon061 Rincon é preso em operação da Polícia Civil em Santa Catarina.

O influenciador Cesar Rincon, de 26 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (9), em sua propriedade rural localizada em Araranguá, em Santa Catarina. Ele chegou a ser preso, mas foi liberado após pagar uma fiança .

O iG tentou contato com a Polícia Civil de Santa Catarina, mas não obteve resposta até o momento. Ao site ND+, o órgão afirmou que a operação foi deflagrada após 60 dias de investigação sobre suspeita de posse irregular de armas e munições no local.

Durante a fiscalização na propriedade, os agentes localizaram 329 cartuchos de munição de uso permitido, que foram apreendidos. Réplicas de armas do tipo airsoft, que estavam devidamente registradas e acompanhadas de documentação fiscal, também foram identificadas, mas não foram apreendidas.

Segundo a Polícia Civil, Cesar Rincon foi levado à sede da DIC (Delegacia de Investigação Criminal) de Araranguá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido. O influenciador pagou fiança de R$ 10 mil e foi liberado em seguida.

Em suas redes sociais, Rincon publicou um vídeo em que aparece mostrando algumas armas aos policiais. “Hoje me acordaram de um jeito especial”, ironizou na legenda da postagem, publicada no Instagram.

Nos Stories do Instagram, ele explicou o que aconteceu. “Fui preso e fui solto, estamos de volta. Olharam tudo lá, não acharam nada ilegal, mas acharam umas munições, que não são restritas, de .38, e me prenderam por isso”, disse.

Em seguida, o influenciador publicou um comunicado oficial sobre a operação. No texto, ele afirmou que a Polícia Civil esteve em sua residência para cumprir um mandado judicial expedido após uma denúncia e elogiou a postura dos agentes durante o procedimento.

“Quero destacar que, durante todo o procedimento, a equipe agiu com muita educação, respeito e profissionalismo comigo e com todos que estavam no local. Eles estavam simplesmente exercendo o trabalho deles e cumprindo uma determinação da Justiça”, declarou Rincon.

Ele ainda destacou que está à disposição da Justiça para futuros esclarecimentos. “Da minha parte, tudo o que foi solicitado foi esclarecido, e estou à disposição para que qualquer situação seja resolvida da forma correta e dentro da lei. Fica aqui meu respeito à Polícia Civil pela postura durante toda a ocorrência”, concluiu.







Quem é Cesar Rincon?

Natural de Cristalina (GO), Cesar Rincon, de 26 anos, é empresário do agronegócio e influenciador digital. Com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, ele conquistou popularidade ao mostrar sua rotina no campo, compartilhar conteúdos ligados ao universo rural e promover sorteios. Rincon alcançou ainda mais notoriedade após ter sido apontado como affair da cantora Ana Castela, de 22 anos.

Apesar do sucesso na internet, o criador de conteúdo também esteve envolvido em polêmicas. O influenciador já foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em diferentes ocasiões por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por irregularidades em veículos.

Alguns desses episódios foram gravados e viralizaram nas redes sociais. Em 2023, uma "caça ao tesouro" em Paracatu (MG), promovida por ele, terminou com registros de depredação de espaços públicos.

Em 2026, o influenciador voltou a ganhar destaque nas redes sociais após se envolver em uma confusão no camping da Festa do Peão de Barretos. O criador de conteúdo agro foi acusado pelo influenciador Miguel Mendes de participar de uma ação que teria terminado com agressões e a depredação do trailer onde ele estava com a esposa, Kelly Fazendeira.

Dias depois, ele foi acusado de violência novamente. Desta vez, seu ex-filmmaker alegou ter sofrido agressões físicas e abusos trabalhistas durante o período que prestou serviços a Rincon.