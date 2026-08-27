Reprodução Instagram Malévola Alves se revolta com foto de Ana Castela e Nikolas Ferreira





A influenciadora trans Malévola Alves, de 22 anos, comentou a repercussão da foto de Ana Castela ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira durante a Festa do Peão de Barretos. Em entrevista ao canal de Luiz Bacci, a participante do Rancho do Maia afirmou que a sertaneja possui uma forte ligação com o público LGBTQIA+ e avaliou que a aproximação com um político de perfil conservador poderia gerar consequências para a cantora.

Malévola ressaltou que Ana Castela não precisa mudar suas convicções políticas por ter fãs da comunidade LGBTQIA+, mas defendeu que a artista tenha atenção aos posicionamentos públicos. “Mas, uma pessoa como ela, que tem muito fã gay... E não porque ela tem esses fãs que ela tem que mudar o posicionamento político dela”, declarou.

Na sequência, a influenciadora fez um apelo direto à sertaneja e pediu que ela avalie as possíveis consequências de suas escolhas. “Ana Castela, meu amor, abra o teu olho, que vai ser tarde demais, viu filha? Vai ser tarde demais”, afirmou durante a entrevista.

Crítica a Nikolas Ferreira

Malévola também deixou claro que sua principal crítica está relacionada à associação da cantora com Nikolas Ferreira. Segundo ela, o deputado possui posicionamentos que considera contrários às reivindicações da população trans e afirmou que a foto causou incômodo por esse motivo.

“Eu acho muito escroto da sua parte aparecer do lado do Nicolas Ferreira, que é uma pessoa que invalida a nossa causa, que invalida a nossa luta, a nossa existência”, disse a influenciadora.

Influenciadora diz que continuará ouvindo a cantora

Apesar das críticas, Malévola afirmou que não pretende deixar de acompanhar o trabalho musical de Ana Castela. Ela reforçou, porém, que considera preocupante a proximidade pública com um político que, em sua avaliação, mantém posições conservadoras sobre questões relacionadas à população trans.

“Ele não quer que nós, mulheres trans, e nós existimos, amiga”, completou Malévola, ao defender a visibilidade e a existência da comunidade trans.

Malévola bota a boca no trombone e detona Ana Castela. Ana Castela vc é uma SFD vc é uma SFD. “Eu acho muito escroto da sua parte aparecer do lado de uma pessoa que invalida a nossa causa, que invalida a nossa luta, nossa existência”. pic.twitter.com/1Eq2s8QAzx— Tigrinha da Vivíbora (@sousazone) August 27, 2026







