Reprodução/Instagram/@luizbrunetoficial/@maramaravilhaoficial Mara Maravilha se pronuncia após ironizar caso de agressão envolvendo Luiza Brunet.

Mara Maravilha, de 58 anos, voltou a se manifestar após a repercussão do comentário feito por ela sobre o episódio de violência doméstica sofrido por Luiza Brunet. A apresentadora veio a público nesta quinta-feira (13) para reconhecer a gravidade de suas insinuações e admitir que errou ao ironizar a situação.

Em uma publicação compartilhada nos Stories do Instagram, Mara afirmou que a declaração ocorreu após uma provocação pública feita por Brunet."Não sou, e nunca fui, a favor de agressão contra ninguém, independente de ser famosa ou não. Meu comentário aconteceu dentro de um contexto de provocação pública que partiu dela e que acabou gerando uma reação da minha parte", disparou.

Em seguida, a apresentadora admitiu não ter conhecimento prévio do caso de agressão envolvendo Luiza e seu ex-marido, o empresário Lírio Parisotto. Segundo ela, após tomar conhecimento dos fatos, passou a reconhecer a seriedade do episódio.

"Após tomar conhecimento dos fatos e constatar que, de fato, dona Luiza Brunet foi vítima de agressão, reconheço a gravidade do ocorrido", completou.

Por fim, Mara admitiu a necessidade de se retratar, mas manteve a crítica direcionada à Luiza:"Posso reconhecer quando erro e me retratar, mas também espero que quem me provoca tenha a mesma responsabilidade de responder pelos próprios atos e palavras", concluiu.







Entenda o caso

A treta pública entre as famosas começou quando Luiza Brunet saiu em defesa de Xuxa Meneghel, que no último mês acabou virando alvo frequente de críticas feitas por Mara Maravilha nas redes sociais.

Em meio aos comentários polêmicos da apresentadora, relacionados a idade e aos figurinos usados por Xuxa durante a sua turnê intitulada "O Último Voo da Nave", Luiza afirmou que Mara está na "geladeira há muito tempo" e que não conseguiria "inibir a maior de todas".







"Creio que ela acha que vai inibir a maior de todas. Xuxa sempre Xuxa, já a outra só sabe reclamar e falar bobagem. Fui assistir à Xuxa e não deixou nada a desejar, um mega show. Cada um dá o que tem. Essa moça nada pode dar, já a Xuxa deu muito. Militou, falou sobre a pauta da mulher, dos animais, família e filha. Além de estar belíssima", escreveu a modelo nas redes sociais.

Após a declaração, Mara veio a público e rebateu o comentário, dando a entender que Luiza mentiu no sobre o caso de violência doméstica: "Essa aí conseguiu tirar alguma grana do zilhardário? Acho que não!!! Coitadinha, ainda diz que apanhou. Pronto, Xuxu, falei".

Vale destacar que Luiza Brunet denunciou o ex-marido, Lírio Parisotto, em maio de 2016. Ela foi agredida em um episódio que lhe causou quatro costelas quebradas. A denúncia da modelo levou Parisotto à condenação em 2017.