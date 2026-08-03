Reprodução/Instagram Chega ao fim o romance entre Lívia Andrade e Alex Poatan.

Ao que tudo indica, o romance entre Lívia Andrade e Alex Poatan chegou ao fim. Segundo informações de pessoas próximas ao lutador de MMA, os dois decidiram interromper o contato após um curto período de aproximação, que teve início em março deste ano.

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A principal razão para o afastamento teria sido a dificuldade de conciliar as agendas e rotinas agitadas de ambos. Enquanto Lívia vive em São Paulo, Poatan mora nos Estados Unidos. Segundo a revista Quem, a distância somada aos compromissos profissionais tornou a convivência entre eles ainda mais complicada.

Lívia Andrade e Alex Poatan se conheceram durante as gravações de um episódio do programa "Domingão com Huck", da Globo, em março deste ano. As especulações sobre um romance passaram a ganhar força dias depois, após eles serem vistos juntos em um evento de MMA, no Rio de Janeiro.

Em julho, a apresentadora viajou aos Estados Unidos e compartilhou uma foto ao lado do atleta durante um treino. No registro, os dois aparecem frente a frente, reproduzindo a tradicional pose feita por lutadores. "O pontapé inicial foi dado hoje! E foi com um campeão, o time do Domingão já está pronto! Vai, Brasil", escreveu Lívia na legenda da publicação. A viagem aconteceu durante a cobertura da Copa do Mundo 2026.

Apesar dos boatos, Lívia Andrade e Alex Poatan não chegaram a assumir o romance publicamente. Segundo pessoas próximas do lutador, a relação não chegou a ser oficializada, já que ambos estavam aproveitando o momento para se conhecer mutuamente antes da decisão de seguirem apenas como amigos.





Solteira, Lívia Andrade curte o verão europeu

Lívia Andrade está oficialmente solteira desde o conturbado fim de seu relacionamento com o empresário Marcos Araújo. De férias desde o fim da cobertura do Mundial, a loira está curtindo os dias de descanso em diferentes países da Europa, ao lado de amigos famosos.







Na última semana, a apresentadora surgiu em Ibiza, na Espanha, onde curtiu as praias paradisíacas ao lado de Luciano Huck, Angélica, Anitta, Maisa, Ronaldo Fenômeno, Rafa Uccman e Lucas Guedes.

Em um vídeo publicado por Lívia no Instagram, ela surgiu dançando a coreografia da música “Sal Grosso”, single que faz parte do álbum EQUILIBRIVM II, lançado por Anitta em 23 de julho. Na gravação, a apresentadora surge ao lado da cantora, de Lucas Guedes, de Rafa Uccman e de Álvaro, fazendo a desafiadora dança que viralizou nas redes sociais.

Em outra gravação compartilhada pela apresentadora nas redes sociais, ela surge em um momento inusitado da viagem: em uma balada de Ibiza, dançando dentro de uma banheira cheia de bolinhas de plástico.

“Se alguém dissesse que um dia eu dançaria no banheiro em algum lugar do mundo dentro de uma banheira cheia de bolinhas com gente desconhecida eu acreditaria. E é justamente por isso que as coisas acontecem , eu acredito!!! Coisas completamente sem sentido que fazem todo sentido kkkkkk Isso deixa a vida extremamente interessante e divertida! Acredite , confie no processo e veja a magia acontecer em sua vida , começo agosto (mês do cachorro louco) assim... Esse mês promete e o meu nome é pronta”, escreveu Lívia na legenda da publicação.