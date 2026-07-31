Reprodução SBT Dani Brandi faz despedida emocionante após fim do "Aqui Agora"





A jornalista Dani Brandi se emocionou ao se despedir do "Aqui Agora" nesta sexta-feira (31), durante a última edição do telejornal no SBT. Visivelmente comovida, a apresentadora agradeceu à equipe envolvida na produção e ao público que acompanhou a atração ao longo de sua exibição.

Em seu discurso de encerramento, Dani destacou o compromisso assumido desde a estreia do programa e afirmou que sempre buscou conduzir o jornalismo com humanidade e respeito.

"Honrei todos os dias a responsabilidade de estar aqui, entrar na casa das pessoas para contar histórias que, muitas vezes, nós não gostaríamos de dar. Não foi fácil, mas eu sempre acreditei que notícia também pode ser acolhimento", declarou.

Despedida marcada por agradecimentos

A apresentadora também fez questão de reconhecer o trabalho dos profissionais que atuaram nos bastidores da atração. Ela agradeceu à presidente do SBT, Daniela Beyruti, à direção de jornalismo, produtores, repórteres, cinegrafistas, editores, técnicos e demais colaboradores que participaram da produção diária do telejornal.

Segundo Dani, cada reportagem exibida foi resultado do empenho coletivo de uma equipe que acreditou no projeto desde o início.

"Hoje eu me despeço dessa releitura do 'Aqui Agora' com o coração apertado, porque a gente sempre sente quando um ciclo que valeu a pena chega ao fim. Mas eu posso dizer que também saio em paz, com a certeza de que fiz exatamente aquilo a que me propus", afirmou.

Ao finalizar a despedida, a jornalista agradeceu aos telespectadores pela confiança e revelou que assumirá o comando do "Primeiro Impacto", exibido às 11h45.

🚨AGORA: Dani Brandi se emociona na despedida do último #AquiAgora no SBT. pic.twitter.com/mjU5WcbYO6 — Brenno Moura TV (@brenno__moura) July 31, 2026





"SBT Cidades" chega com novidades

O espaço ocupado pelo "Aqui Agora" será preenchido pelo "SBT Cidades", novo telejornal da emissora, que estreia na próxima segunda-feira (3). A atração será comandada por Rodrigo Bocardi e Erica Reis, com exibição de segunda a sexta-feira, às 18h15, e aos sábados, às 18h45.

Divulgação SBT SBT Cidades





Produzido em parceria com o BocaTV, canal digital criado por Bocardi, o jornalístico terá transmissão simultânea pela TV aberta, pelo streaming +SBT e também pela plataforma digital do apresentador.

A proposta do novo telejornal é reunir notícias do dia e prestação de serviço, priorizando acontecimentos que impactam diretamente a rotina da população. A expectativa da emissora é fortalecer a audiência na faixa horária com o novo formato.





