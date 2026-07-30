Reprodução/Instagram Jade Sales e Gustavo Tubarão.

O influenciador Gustavo Tubarão, de 26 anos, deu o que falar nas redes sociais após a divulgação de trechos dos votos de casamento feitos para Jade Sales, de 24 anos. O casal oficializou a união em Tiradentes, em Minas Gerais, nesta terça-feira (28), em uma cerimônia para 200 convidados.

O influenciador Gustavo Tubarão, de 26 anos, deu o que falar nas redes sociais após a divulgação de trechos dos votos de casamento feitos para Jade Sales, de 24 anos. O casal oficializou a união em Tiradentes, em Minas Gerais, nesta terça-feira (28).

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A repercussão negativa ocorreu pelo tom debochado e pelas piadas consideradas de mal gosto feitas pelo influenciador durante a troca de promessas no altar. Em parte do discurso, Gustavo citou ferramentas de inteligência artificial, brincou sobre o início do relacionamento e afirmou que a relação teria começado de forma casual.

"Primeiramente eu queria agradecer ao ChatGPT por me ajudar a escrever esse… Tô brincando, foi o Gemini. Perereca, era para ser só uma trepad* e olha onde 'nós tá'. Que doideira", começou o influenciador.

Na sequência, ele seguiu usando o tom brincalhão e recordou como foi a primeira interação entre eles. "Eu lembro a primeira vez que a gente conversou no Instagram. Você reagiu a um story meu e eu respondi que te amo. Não se sinta especial porque eu fazia isso com um tanto de gente", completou.

Gustavo seguiu relembrando momentos inusitados do início do relacionamento com Jade, revelando inclusive, em que momento percebeu que estava apaixonado por ela. "E é muito estranho dizer isso, mas quando eu vi que eu gostava de você, foi quando você literalmente estava vomitando no banheiro. Ali foi a primeira vez que eu cuidei de você, segurei o seu cabelo para você não vomitar nele", compartilhou o influenciador.





Amadurecimento e agradecimento

Nem só de piadas foram feitos os votos de Gustavo Tubarão para Jade Sales. No fim do discurso, o influenciador adotou um tom mais sério e afetuoso, destacando que a influenciadora teve um papel crucial em seu amadurecimento.

“Uma coisa é certa: existem dois Gustavos. Um antes de conhecer você e outro agora. Quando eu comecei a namorar você, eu era só um moleque e hoje eu virei um homem. Na Bíblia fala que a mulher edifica a casa, você chegou e edificou a minha vida. Você é a pessoa mais linda que eu já conheci, e eu não estou falando desse cabelo loiro e olho verde não. A frase 'não julgue o livro pela capa' nunca fez tanto sentido”, concluiu o criador de conteúdo digital.







Discurso de Gustavo Tubarão gera revolta na web

Apesar de o humor de Gustavo Tubarão já ser conhecido nas redes sociais, o tom cômico adotado por ele durante a cerimônia de casamento com Jade Sales desagradou internautas. O vocabulário usado pelo influenciador também foi alvo de críticas nas redes sociais.

“Mico! Meu Deus! Imagina seu noivo falar que vocês eram pra ser ‘só uma trepad*’ no altar na frente da família toda”, criticou uma internauta em uma publicação sobre o assunto no X (antigo Twitter). “Tem que saber separar as coisas, né? Hora de piada é hora de piada, casamento é sagrado demais para fazer brincadeiras e votos idiotas. Nessa aí, ele mandou mal demais”, escreveu outro.

Houve ainda quem acusasse Gustavo de buscar engajamento a todo custo, desconsiderando inclusive, a importância da cerimônia religiosa. “Ele querendo fazer conteúdo de humor até nos votos, que lixo”, detonou um internauta. “Se eu fosse o padre já acabava com esse casamento na primeira frase”, declarou outro. “Você vê como os momentos estão perdendo o verdadeiro sentido quando vê uma criança dessa trazendo um discurso assim para tentar viral na internet… cara é seu casamento, é algo para ser memorável na sua vida, não faça isso ser sobre outras pessoas”, criticou um terceiro usuário do X.