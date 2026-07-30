Reprodução Instagram : Claudia Ohana faz bate-volta ao Rio e encanta fãs com fotos à beira-mar

A atriz Claudia Ohana, de 63 anos, chamou a atenção dos seguidores nesta última quarta-feira (29) ao compartilhar registros de um momento de descanso na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Nas imagens publicadas nas redes sociais, a artista aparece aproveitando o dia de folga à beira-mar e recebeu uma série de elogios dos fãs.

Para a ocasião, Claudia escolheu um biquíni azul-claro, combinado com uma saída de praia marrom, e prendeu os cabelos em um coque. Em uma das fotos, ela surge correndo pela areia enquanto aproveita a brisa do mar. A atriz revelou que fez um rápido bate-volta à capital fluminense apenas para relaxar e refletir.

"Sabe aquele único dia que você tem de folga e aí, faz um 'bate e volta' no Rio e tem que ir à praia?", escreveu na legenda da publicação, destacando que não precisa de muito para se sentir feliz.

Seguidores elogiam a atriz

A postagem rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários. Um admirador escreveu que a beleza vai além dos padrões estéticos e afirmou que Claudia é uma "mulher linda e um ser humano especial".

Outro internauta relembrou um dos papéis mais marcantes da carreira da atriz ao comentar: "Sempre vai ser a minha vampira", em referência à novela "Vamp", exibida em 1991.

Comentários como "Sempre maravilhosa" e "Com todo respeito e admiração, essa mulher é PERFEITA" também se destacaram entre as mensagens deixadas pelos fãs, que celebraram a publicação da atriz.



