Reprodução Instagram Cantor Afroito desabafa após ser alvo de críticas por campanha de arrecadação

O cantor Afroito se tornou alvo de críticas nas redes sociais após lançar uma vaquinha on-line com meta de R$ 1 milhão para quitar dívidas relacionadas à casa onde mora e, futuramente, adquirir o imóvel. Segundo o artista, ele acumula cerca de R$ 50 mil em aluguéis atrasados após permanecer seis meses sem conseguir efetuar os pagamentos.

Em vídeo publicado no Instagram, Afroito admitiu ter tomado uma decisão precipitada ao alugar a residência, que, segundo ele, estava fechada havia dez anos. O cantor afirmou que pretendia transformar o local em seu lar definitivo quando sua situação financeira melhorasse, mas acabou enfrentando dificuldades financeiras.

"Cometi um erro gravíssimo. Mesmo sem previsão de shows, aluguei uma casa que estava fechada durante 10 anos. Eu moro aqui há um ano, no intuito de, em um melhor momento, torná-la o meu lar definitivo. Porém, com contas atrasadas, é praticamente impossível", declarou.

O cantor Afroito virou assunto nas redes sociais após revelar que está há seis meses sem pagar o aluguel da casa onde mora, acumulando uma dívida de cerca de R$ 50 mil. Em um desabafo, ele admitiu ter cometido um "erro gravíssimo" e criou uma vaquinha com meta de R$ 1 milhão. pic.twitter.com/bfUa3xYwVA — iG (@iG) July 29, 2026





Na publicação, o artista também compartilhou o link da campanha de arrecadação, afirmando que tem esperança de receber ajuda para superar o momento de inadimplência. Até o momento, a vaquinha arrecadou R$ 8.395.

Reprodução Instagram Afroito

Campanha oferece recompensas aos apoiadores

Além da possibilidade de contribuir financeiramente, a campanha disponibiliza algumas recompensas aos seguidores interessados em apoiar o cantor. Entre elas, está a realização de um show de voz e pandeiro de 50 minutos mediante contribuição de R$ 15 mil. Já uma participação musical pode ser adquirida por R$ 3 mil.

A iniciativa, no entanto, gerou forte repercussão negativa nas redes sociais. Diversos internautas questionaram tanto o valor estipulado para a arrecadação quanto a decisão do cantor de recorrer ao financiamento coletivo para resolver problemas financeiros relacionados ao imóvel.

"Desculpa, mas isso é o cúmulo do surto. Você quer uma casa de 1 milhão de reais no seu nome, paga com o dinheiro de vaquinha?", escreveu um usuário. "Boa! Num país em que mais de 48 milhões de pessoas não têm casa própria, é de muito bom tom mendigar casa de 1 milhão de reais. Trabalhe, lute, conquiste, tenha saúde, vá pra cima!", comentou outro.

"Eu estou chocado que ele teve essa ideia, gravou um vídeo e ainda postou. Tem que ter mais responsabilidade. Como aluga uma casa desse tamanho sem estabilidade financeira? Estou incrédulo com a facilidade que algumas pessoas têm de pedir dinheiro na internet, e por pura irresponsabilidade", opinou um terceiro.







Cantor rebate críticas

Após a repercussão do caso, Afroito publicou uma série de vídeos em suas redes sociais para responder às críticas. Segundo o cantor, a decisão de permanecer no imóvel está relacionada à necessidade de contar com um espaço adequado para ensaios, produções audiovisuais e outras atividades ligadas ao seu trabalho artístico.

O artista afirmou ainda que investiu tempo e recursos próprios para tornar a casa habitável e ressaltou que a campanha é direcionada às pessoas que acompanham sua trajetória profissional.

"Eu preferi pedir ajuda das pessoas que curtem meu trabalho, que gostam de mim. Não pedi para ninguém me dar o valor de cheio. Eu entendo as críticas e respeito todas as pessoas como ser humano, então nesse momento gostaria de ser humanizado", desabafou.



Quem é Afroito?

Natural de Recife (PE), Afroito é cantor, compositor e artista independente. Seu trabalho reúne influências da cultura popular nordestina, como o coco, além de elementos de R&B, brega e música contemporânea.

Entre seus principais projetos estão o álbum Menga (2021), o EP Açude (2022) e Lebaron (2023). Atualmente, o artista possui mais de 128 mil ouvintes mensais no Spotify. Entre suas músicas mais reproduzidas na plataforma estão "Reza Juremeira", "Perco Tudo", "Lamento", "Desejo" e "Olho D'água".



