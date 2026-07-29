Reprodução/Divulgação//Prime Santos Imóveis Apartamento milionário de Robinho é colocado à venda.

Uma das propriedades mais notáveis do patrimônio de Robinho, de 40 anos, acaba de entrar para o mercado imobiliário de luxo. Trata-se de uma cobertura duplex que foi lar do jogador antes de sua prisão por estupro coletivo, ocorrida em 2024. O imóvel fica localizado na orla de Santos, no litoral de São Paulo, e está avaliado em R$ 9,8 milhões.

O apartamento foi colocado à venda por R$ 11 milhões, em 2025. Um ano depois, a cobertura está novamente disponível para compra, mas com uma redução de R$ 1,1 milhão no valor. O movimento da venda ocorre em meio à reorganização dos bens da família do ex-atacante do Real Madrid.

Luxo e discrição à beira-mar

O imóvel de luxo tem 431 m² e fica localizado em um condomínio de alto padrão no bairro Aparecida, em Santos. Projetada para oferecer o máximo de conforto e privacidade, a propriedade tem como destaques a vista panorâmica definitiva para o mar, acabamentos de alto padrão e a ampla metragem.

Entre as comodidades que o local oferece estão a área externa privativa com piscina própria com deck de madeira e espaço gourmet integrado. A residência ainda conta com três suítes amplas, salas de estar e jantar em conceito aberto, com vista privilegiada de quase todos os demais ambientes.

O projeto do apartamento também levou em consideração a segurança dos moradores, incluindo portas blindadas e um moderno sistema de câmeras que monitoram a área interna e externa do imóvel.

Na suíte master, que o ex-jogador costumava ocupar ao lado da esposa, Vivian Guglielmetti, o luxo é um show à parte. O cômodo conta com hidromassagem, dois closets, um camarim e um escritório.







O apartamento está sendo anunciado com "porteira fechada", termo usado para indicar que o imóvel está pronto para ser ocupado, equipado com móveis, eletrodomésticos e outros itens que podem ou não ter pertencido aos antigos donos. Nas imagens divulgadas pelas imobiliárias, é possível identificar alguns itens da decoração usada pela família do ex-atleta.





Prisão

Robinho está preso desde 20 de março de 2024, quando teve a homologação da pena de 9 anos de prisão confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Brasil.

A condenação é referente ao crime de estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa, ocorrido em 2013, na Itália. Na ocasião, ele atuava pelo Milan.

Para comprovar o crime, a Justiça italiana utilizou escutas telefônicas e grampos autorizados, cujos áudios registraram Robinho admitindo o abuso sexual e debochando da situação da vítima.

Robinho e seu amigo Ricardo Falc o foram condenados em primeira instância no ano de 2017. Após o processo esgotar todas as instâncias de recurso na Justiça italiana, a condenação definitiva resultou em nove anos de prisão.