Instagram/@massafera Grazi Massafera abre álbum de viagem ao lado da filha Sofia

Grazi Massafera movimentou as redes sociais neste sábado (25) ao dividir com os seguidores registros da viagem que faz com a filha, Sofia, em Fernando de Noronha.

As imagens mostram mãe e filha em uma foto diante de um espelho, em um espaço decorado com um arco de flores.

No clique publicado no Instagram, a atriz aparece usando um conjunto amarelo formado por biquíni e saída de praia, enquanto Sofia escolheu um vestido verde.

Na legenda da publicação, Grazi resumiu o momento: "Minha deusa".

A adolescente, de 14 anos, é fruto do relacionamento da atriz com Cauã Reymond. Os dois viveram juntos entre 2007 e 2013.

Em seguida, Grazi voltou à rede social para compartilhar um novo álbum de fotos da viagem e aproveitou para refletir sobre a experiência de contemplar o pôr do sol na ilha.

Nas imagens, a atriz aparece treinando e também compartilha registros das paisagens paradisíacas, da gastronomia local, do pôr do sol, da vegetação e da decoração do destino.

"Ter tem tempo de ofertar ao silêncio. Diante do mar, quando o sol desce devagarinho para mergulhar na água, aí você fecha os olhos pra agradecer porque estar ali é estar diante do imenso sagrado", escreveu a atriz na publicação.