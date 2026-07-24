Reprodução/TV Globo Patrícia Poeta curte férias em Xangai

A apresentadora Patrícia Poeta segue curtindo suas férias na China. Diariamente, a jornalista envia à TV Globo alguns dos momentos e aventuras que vive no país asiático. Além de explorar a culinária local, a comunicadora também tem visitado conhecidos pontos turísticos.

Desta vez, Patrícia esteve na histórica Xangai, onde conheceu alguns dos principais cartões-postais da cidade. Em uma das paradas, a apresentadora experimentou algumas iguarias da culinária chinesa, entre elas um inusitado sorvete de morango.

"Para mim, o que chama atenção é a arquitetura, porque a construção é toda de pedra, no estilo francês e também no chinês, devido à colonização do passado. É muito bonito", disse ao visitar Xintiandi, um bairro de pedestres localizado no coração de Xangai.

A área é famosa pela revitalização urbana e conta com uma região repleta de butiques de luxo, galerias de arte, cafés e restaurantes internacionais, tornando-se um dos principais pontos de entretenimento da cidade.

Ela também mostrou a cidade aquática, conhecida como a "Veneza Chinesa", um local repleto de canais que lembra bastante a cidade italiana. São vias históricas, águas límpidas e diversos restaurantes que garantem um charme inigualável ao destino.

Iguarias que Patrícia provou em sua viagem

Reprodução/TV Globo Patrícia prova iguaria na China

Patrícia Poeta também aproveitou a viagem para experimentar um sorvete inusitado: um picolé duplo com recheio de morango, criado para ser compartilhado por duas pessoas. A apresentadora aprovou a iguaria e afirmou que o doce era bastante saboroso.

Recentemente, a jornalista também provou uma massa preparada com um molho feito à base de 13 tipos de pimenta, carnes, legumes e tofu. Após misturar os ingredientes com o hashi, Poeta experimentou o prato e aprovou a combinação.

"É bom, bem gostoso. Superapimentado", disse.

Ela ainda degustou um pão especial com carne e destacou a mistura de sabores e texturas do alimento.

"O frango tem gergelim; eles colocam mel e também uma pimentinha. É um dos pratos mais populares entre as crianças, elas amam", contou. Em seguida, elogiou a combinação: "É uma bela combinação, gostei".

A apresentadora também experimentou uma sopa doce, mas revelou que o prato não agradou tanto ao seu paladar.

"O prato tem arroz e um sabor mais doce. Não curti, mas é popular. Vai com grãos, castanhas e frutas secas também. É mais docinho", finalizou.



