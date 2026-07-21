Reprodução/Instagram Pe Lu, ex-integrante da Restart, revela crise financeira após o fim da banda.

O cantor Pe Lu, de 35 anos, usou as redes sociais para relembrar o período delicado que enfrentou após o fim da banda Restart, em 2014. Em um vídeo sincero, o artista contou que passou por dificuldades financeiras e emocionais; Ele ainda ressaltou que precisou se reinventar para buscar novos caminhos e reconstruir a carreira.

O cantor Pe Lu, de 35 anos, usou as redes sociais para relembrar o período delicado que viveu após o encerramento da banda Restart, em 2014. Por meio de um vídeo sincero, o artista relatou que enfrentou dificuldades financeiras e emocionais. #iG #PeLu #BandaRestart #Famosos pic.twitter.com/mgvsfUNzu7 — iG (@iG) July 21, 2026

Segundo o músico, a realidade financeira após os anos de sucesso com a banda era bem diferente do que o público imaginava. Pe Lu afirmou que os integrantes recebiam menos dinheiro do que as pessoas costumavam acreditar e também admitiu que, por falta de conhecimento sobre investimentos, tomou decisões que acabaram agravando ainda mais o período de dificuldade financeira.

"Quando a Restart terminou, em 2014, eu estava praticamente sem dinheiro. Por uma série de questões: primeiro que a gente ganhou bem menos dinheiro do que as pessoas pensam; segundo, eu não tinha noção nenhuma de investimento, de como guardar meu dinheiro. Então, fiz um monte de escolhas erradas", contou o artista.





Nova fase

Em seu desabafo, Pe Lu revelou que, com o dinheiro que ainda lhe restava, resolveu apostar em um novo empreendimento ao lado da irmã, Naira Ávila, mãe de João Guilherme: uma clínica de estética.

A empresa fez sucesso e se tornou uma franquia rentável. Com o avanço do negócio, Pe Lu passou a assumir responsabilidades ligadas ao marketing, à gestão financeira e ao setor comercial do empreendimento.

Sentimento de fracasso

Apesar de ter superado a má fase financeira com o êxito da nova empreitada, Pe Lu revelou que ainda precisou lidar com o julgamento de quem estranhava vê-lo longe dos palcos. Segundo ele, esse tipo de percepção afetou diretamente sua autoestima.

"Eu me sentia bem fracassado várias vezes" Pe Lu





Além da atuação no negócio da família, Pe Lu administrou a carreira de João Guilherme por 10 anos e desenvolveu o projeto musical "Selva", que já acumula milhões de plays em plataformas on-line. Atualmente, ele divide o tempo entre a música e outras atividades, como selos musicais e mentorias para iniciantes.

Pe Lu recebe apoio dos fãs

O desabafo de Pe Lu viralizou nas redes sociais e internautas demonstraram apoio ao artista. Além disso, a experiência do cantor incentivou outros profissionais a enxergarem novos caminhos profissionais sem medo.

"Abriu a câmera, reduziu 10 anos de terapia em poucas palavras e postou de graça. É isso mano! Fala importante demais", escreveu um internauta. "Depois desse vídeo, se você começasse um 'Viver de Investimento' eu me inscreveria", declarou outro. "Que vídeo sensacional", elogiou uma terceira usuária do Instagram.