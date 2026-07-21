Reprodução/Instagram Amanda Araújo denuncia racismo de torcedores argentinos contra Richarlison.

Amanda Araújo, de 23 anos, esposa do jogador Richarlison, de 29, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para denunciar uma série de ataques racistas direcionados ao atacante do Tottenham Hotspur, após a derrota da Argentina na Copa do Mundo 2026. Segundo a influenciadora, as mensagens ofensivas foram enviadas para ela nas redes sociais por torcedores argentinos.

Amanda Araújo, de 23 anos, esposa do jogador Richarlison, de 29, usou as redes sociais nesta segunda-feira (20) para denunciar uma série de ataques racistas direcionados ao atacante do Tottenham Hotspur, após a derrota da Argentina na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/y65FhWt0Er — iG (@iG) July 21, 2026





Por meio de uma série de vídeos publicados nos Stories do Instagram, Amanda explicou que os ataques começaram depois que ela publicou um vídeo mostrando Richarlison comemorando um gol da Espanha. A torcida do atleta para o time que venceu a Copa do Mundo 2026 gerou uma onda de mensagens de cunho racista.

"Eu recebi mais, sem brincadeira, mais de 100, mais de 200 directs, mensagens de argentinos sendo racistas na cara dura, me mandando emoji de macaco, chamando o Rick de macaco, de sei lá, de tanta coisa", contou Amanda.

Em seu desabafo, a influenciadora também revelou que as ofensas se estenderam a ela e ao filho do casal, Richarlison Júnior, de um ano de idade. "Xingaram eu, xingaram meu filho, xingaram o Rick, foram racistas, foram... gente, tudo, por conta da comemoração do gol. Babado, né? Babadeiro. Fico de cara, gente. Sinceramente. Ah, se eu pudesse falar, eu falava tanta coisa", disparou.

Posteriormente, Amanda voltou às redes sociais e publicou um texto escrito em espanhol, direcionado aos torcedores da Seleção Argentina."E para todos vocês que vieram ao meu Instagram falar besteira: vão se f*****. Perderam uma Copa do Mundo e ainda continuam chorando. Em vez de virem encher o saco nas minhas redes, arrumem uma vida. E outra coisa: o racismo não torna vocês maiores, torna vocês mais miseráveis. Vocês são uma vergonha. Se não sabem respeitar, é melhor ficarem calados", escreveu a influenciadora.





Racismo da torcida argentina

Além da rivalidade histórica entre Brasil e Argentina no futebol, outro ponto envolvendo o apoio à equipe argentina foi discutido nas redes sociais: o racismo praticado por torcedores argentinos durante o Mundial.







Um dos casos de que ganhou mais visibilidade envolveu o influenciador norte-americano IShowSpeed. No duelo contra o Egito, Speed foi hostilizado por argentinos e conseguiu filmar um deles imitando um macaco. Na partida anterior, contra Cabo Verde, o influenciador surgiu no estádio vestindo a camisa do país africano e também foi hostilizado por torcedores da Seleção Argentina. Após a grande repercussão, a Fifa iniciou uma investigação para apurar os fatos.