Reprodução/Instagram Famoso diretor das novelas da Globo foi encontrado morto em SP

O audiovisual brasileiro perdeu nesta segunda-feira (20) um de seus maiores nomes. O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer morreu aos 49 anos de idade, em São Paulo. O corpo foi encontrado em um apartamento alugado por temporada no Edifício Copan, no centro da capital paulista. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita e investiga as circunstâncias do caso, apontando que não havia sinais de violência.

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Nascido na Bahia, Ricardo Spencer carregava a arte em seu DNA. O diretor era neto da atriz e diretora Nilda Spencer, uma das grandes referências do teatro baiano. Formado em Artes, aprofundou seus conhecimentos se especializando em Estética do Cinema pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos Estados Unidos.





Antes de consolidar seu nome na dramaturgia, Ricardo Spencer construiu uma sólida e premiada carreira na direção de videoclipes, faturando prêmios da MTV e do Multishow. Ele esteve à frente de produções visuais para grandes ícones da música nacional e internacional, como Rita Lee, Pitty, Criolo e outros.

Nos últimos dez anos, Ricardo Spencer integrou a equipe de direção da TV Globo, onde participou de algumas das séries e novelas de maior prestígio da emissora, como Segunda Chamada, Mister Brau, Todas as Mulheres do Mundo, a novela Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro, além de diversos outros trabalhos.

Ápice do sucesso

O ápice de seu reconhecimento internacional veio com o trabalho na série Segunda Chamada, protagonizada por Deborah Bloch. A produção foi eleita a melhor série do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2020, e recebeu uma prestigiada indicação ao International Emmy Awards, em meados de 2021.

Com Todas as Mulheres do Mundo, série exibida em meados de 2022, o diretor também foi indicado ao prêmio, considerado o Oscar da Televisão Mundial.

Atualmente morando em São Paulo, para onde havia se mudado recentemente para iniciar a preparação de um novo projeto de série para o streaming, a partida precoce de Ricardo Spencer gerou forte comovimento no meio artístico, além de diversas mensagens de carinho de seguidores nas redes sociais, lamentando a morte do diretor.

