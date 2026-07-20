Reprodução/Instagram Simaria e Vicente Escrig.

O casamento da cantora Simaria com o empresário espanhol Vicente Escrig chegou ao fim em 2021, mas segue rendendo polêmicas até hoje. Atualmente, o ponto de divergência do ex-casal é o valor da pensão alimentícia dos filhos, Giovanna, de 12 anos, e Pawel, de 10.

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Nesta sexta-feira (17), Vicente voltou a dar o que falar nas redes sociais após afirmar que está disposto a ser preso pelo atraso do pagamento da pensão alimentícia dos filhos.

Segundo o R7, alguns perfis de páginas que tratam da vida dos famosos, noticiaram que o empresário teria feito um desabafo por meio das redes sociais, no qual confessou não ter condições de arcar com o valor de R$ 34 mil, estipulado pela Justiça.

Vale destacar que o não pagamento de pensão alimentícia é considerado crime no Brasil, com penas que variam de um a três meses de prisão. O cumprimento da pena não cancela a dívida.

Em junho, Vicente já havia protagonizado outra polêmica envolvendo os filhos e a ex-esposa famosa. Tudo começou quando um vídeo em que Pawel, filho mais novo do casal, fazia um pedido inusitado à mãe: um novo padrasto. A gravação, registrada durante a comemoração do aniversário de 44 anos da artista, logo viralizou nas redes sociais, causando a fúria de Vicente.

Por meio de um comentário deixado em uma postagem sobre o assunto, o empresário soltou o verbo e detonou Simaria.“Na frente da câmera: mais uma criança inocente 1000% alienada, ansiando uma figura paterna, evidenciando o quanto o pai é necessário e insubstituível. Porém, num processo de divórcio, esse pilar é facilmente afastado e fulminado da vida das crianças”, começou Escrig.

“Por trás da câmera: um projeto de adulto sem noção criando conteúdo em cima da vulnerabilidade de um menor de idade”, completou Vicente.

Sem citar diretamente o nome de Simaria, o empresário ainda fez um apelo para que a intimidade dos filhos fosse preservada. “Quer mercadejar [faturar] com a imagem dos seus próprios filhos, menores, em troca de likes? Beleza. Apenas tenha a gentileza de preservar com mais zelo a intimidade dos meus filhos”, finalizou o ex-marido da cantora.





Quem é Vicente Escrig?

Formado em História pela Universidade de Valência, Vicente Escrig é um empresário espanhol que ficou conhecido após iniciar o seu relacionamento com Simaria. Atualmente, ele mora na Espanha e é especialista em Marketing Digital.

O ex-casal se conheceu por meio de um bate-papo na extinta rede social Orkut, quando a artista estava iniciando sua carreira como vocalista da banda Forró do Muído.

O relacionamento entre eles começou após Escrig aparecer de surpresa em um show da cantora. O espanhol se mudou para o Brasil e os dois começaram a namorar. O casal oficializou a união em 2007 e ficou junto por cerca de 14 anos. Em 2021, eles anunciaram o fim do casamento.

Depois da separação, Simaria e Vicente disputam a guarda dos filhos em um processo que corre em segredo de Justiça por envolver menores. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, o empresário alegou ter largado sua carreira profissional para cuidar dos filhos, já que ambos eram contra a criação com o auxílio de babás.

A disputa também envolve bens: desde o início do imbróglio, o empresário já conseguiu conquistar um apartamento de luxo adquirido por eles em Valência, na Espanha. Além disso, Escrig quer receber a posse do restaurante que os dois abriram no mesmo país.