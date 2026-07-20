Reprodução/Instagram Mbappé e Ester Expósito trocam beijos quentes em balada.

Clima de romance no ar! Um vídeo no qual o jogador de futebol francês Kylian Mbappé, de 27 anos, surge dando um beijo de tirar o fôlego em Ester Expósito, de 26, atriz espanhola apontada como sua namorada, movimentou as redes sociais neste domingo (29). Nas imagens, o casal aparece em clima quente e o flagra tem direito até a uma mão boba do atleta no bumbum da loira.

Mbappé e Ester Expósito se engolindo e aproveitando a vida da melhor forma possível. https://t.co/WK3DuDRb5b — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 20, 2026





A filmagem foi registrada em uma balada, nos Estados Unidos, após a Espanha derrotar a Seleção Francesa, que garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo 2026. Liberado dos gramados, o capitão do time da França aproveitou os últimos dias de mundial para curtir a noite norte-americana ao lado da amada.

O vídeo foi divulgado pelo veículo espanhol Teletica, e mostra o clima ficando quente entre Mbappé e Ester. Nas imagens, eles se beijam intensamente e, empolgado, o jogador chega a apertar o bumbum da atriz.

O registro do momento romântico viralizou nas redes sociais e rendeu muitos comentários bem-humorados de internautas. "O homem perdeu uma copa mas não perdeu tempo fora dela", escreveu um. "Que delicia e que inveja", confessou outro. "Coisas que eu queria", declarou uma terceira usuária do X.





Ester Expósito e Mbappé assistem final da Copa juntos

Um outro momento fofo que fez sucesso entre os fãs dos famosos, ocorreu neste domingo, durante a final da Copa do Mundo 2026. Os dois foram filmados juntinhos a bordo de um iate luxuoso, enquanto acompanhavam a partida entre Espanha e Argentina, que resultou na vitória do time espanhol por 1x0.

A aparição aconteceu um dia após Mbappé compartilhar uma foto de Ester vestida com o uniforme da França, e apagar a imagem em seguida.

Quem é Ester Expósito?

Ester Expósito é uma atriz e modelo espanhola de 26 anos. Nascida em Madri, ganhou projeção internacional em 2018, quando interpretou Carla Rosón, na série "Elite", produção da Netflix que fez sucesso entre o público jovem.





Antes disso, a atriz participou da série "Vis a Vis", aos 16 anos. Após deixar o elenco de "Elite", Ester continuou participando de produções na plataforma, como a minissérie "Alguém Tem Que Morrer".

Além da carreira como atriz, Ester também mantém forte presença nas redes sociais, onde reúne mais de 24 milhões de seguidores. No Instagram, a artista costuma compartilhar imagens de trabalhos, viagens e momentos da rotina.

Em 2019, Ester protagonizou um momento inusitado ao lado de Anitta. As artistas se conheceram durante o "LOS40 Music Awards" e posaram juntas para fotos. Na ocasião, a cantora brasileira publicou um clique ao lado da artista espanhola com uma cantada na legenda: "Eu espero que seja minha futura namorada". Ao compartilhar a postagem, Ester entrou na onda e respondeu: "Já te digo que sim".