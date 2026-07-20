Reprodução/Instagram Karol Rosalin sem e com botox no rosto.

A influenciadora Karol Rosalin, de 26 anos, conhecida mundialmente como "a mulher fitness perfeita", surpreendeu os seguidores ao revelar que passou por um novo procedimento estético. Desta vez, a criadora de conteúdo adulto decidiu reverter as aplicações de botox no rosto após afirmar que já não se reconhecia mais no espelho.

Inicialmente, Karol Rosalin optou por aplicar botox no rosto na expectativa de conquistar uma aparência mais jovem. No entanto, o resultado não saiu como o esperado. Segundo a influenciadora, o procedimento a fez sentir que aparentava mais idade, além de reduzir suas expressões naturais e deixá-la diferente da imagem que estava acostumada a ver no espelho.

Insatisfeita com o resultado, Karol decidiu retornar à clínica para reverter os efeitos do procedimento e recuperar os movimentos naturais do rosto.

Nas redes sociais, Karol contou que decidiu aplicar o botox devido a sua rotina intensa de exercícios físicos. Segundo ela, sua maratona puxada de treinos poderia contribuir para o surgimento precoce de linhas de expressão. A influenciadora, que pratica musculação frequentemente, explicou que, durante os exercícios, percebe que movimenta e contrai bastante os músculos da face.







"Eu treino muito, faço musculação praticamente todos os dias e percebo que, durante o esforço, acabo contraindo bastante o rosto, franzindo a testa e fazendo muitas expressões. Comecei a pensar que esses movimentos poderiam acelerar o aparecimento das linhas e foi a partir daí que decidi fazer botox, mesmo tendo apenas 26 anos", relatou.

De acordo com Karol, dias após a aplicação da substância, ela passou a perceber um resultado diferente do que esperava. Ao observar o rosto mais atentamente, ela deixou de reconhecer algumas características que sempre estiveram presentes na própria imagem.

"Quando me olhei no espelho, levei um susto porque meu rosto estava diferente e eu já não conseguia enxergar as expressões que sempre tive. As linhas que apareciam quando eu sorria, levantava a sobrancelha ou falava tinham desaparecido, mas, em vez de me sentir mais jovem, eu me senti mais velha. Foi exatamente o contrário do que haviam me vendido sobre o botox", desabafou.





Decepcionada com o resultado do procedimento, Karol voltou à clínica, visando recuperar os movimentos do rosto. Apesar da pressa, ela teve um baque ao descobrir que o efeito da toxina botulínica não poderia ser retirado imediatamente e que a remoção teria que ser feita de forma gradual.

"Eu voltei à clínica porque queria desfazer tudo e recuperar meu rosto como era antes. Achei que existisse algum produto capaz de reverter o botox, mas descobri que teria que esperar o efeito passar. Foi frustrante porque tomei a decisão muito rápido, mas depois percebi que não poderia simplesmente voltar atrás", explicou.

Por fim, Karol destacou a pressão estética que mulheres jovens sofrem e revelou que pretende escolher de forma mais cuidadosa por quais procedimentos preventivos irá se submeter no futuro.

“Existe uma pressão para começar cada vez mais cedo, como se qualquer linha de expressão fosse um problema. Eu queria prevenir o envelhecimento, mas acabei me sentindo mais velha e distante de mim mesma. Hoje, prefiro ter minhas linhas naturais, movimentar o rosto e continuar me reconhecendo quando olho no espelho", concluiu.

Quem é Karol Rosalin?

Karol Rosalin é uma influenciadora brasileira, que ficou conhecida mundialmente em 2024, quando recebeu o título de "Mulher Fitness Perfeita", premiação promovida pela Playboy Austrália, e definida por uma análise feita por Inteligência Artificial.

A beldade estreou como madrinha de bateria da agremiação Acadêmicos do Tatuapé no Carnaval 2026 e causou polêmica ao revelar aos seus seguidores que fez a dieta dos 500 ovos durante 20 dias antes de cruzar a avenida.

Karol é criadora de conteúdo adulto, mas também vende seu suor engarrafado. Cada frasco contendo o fluido corporal da influenciadora custa R$ 1.500. Antes de alcançar a fama mundial, Karol trabalhou como bancária.