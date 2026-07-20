Reprodução/Instagram Atriz posou completamente nua nas redes sociais

A atriz Gabriela Loran parou as redes sociais na noite do último domingo (19). Conhecida por sua marcante atuação como a farmacêutica Viviane, na novela Três Graças, assinada por Aguinaldo Silva, a artista surpreendeu seus fãs e seguidores ao publicar um novo álbum de fotos que mesclavam sua rotina profissional com momentos de descontração e diversão.

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O carrossel de imagens publicado no Instagram, mostra um panorama do dia a dia de Gabriela Loran: desde os bastidores de seus novos projetos e o foco nos treinos de pilates, até selfies que mostram sua autenticidade e rotina.





No entanto, o que chamou a atenção foi uma foto feita em uma cachoeira, onde aparece completamente nua, exibindo uma tatuagem delicada e ousada na costela.



Para legendar a públicação ousada, Gabriela Loran escolheu uma mensagem de empoderamento, citando trechos da faixa Stay Sexy, do DJ francês Hugel com as rappers Mili e LaBritney.

"Ganhe dinheiro, mantenha-se bonita. Cuide dos seus negócios, aproveite a sua vida. Continue sexy e não dê a mínima", escreveu a artista na legenda da publicação. Atualmente, Gabriela está solteira. Seu último relacionamento foi com o ator Ipojucan Ícaro, namoro que teve início no final de 2024 e chegou ao fim no final de 2025.





Repercussão nas redes sociais

A publicação, como era de se esperar, gerou grande repercussão entre amigos, seguindos e fãs, atraindo comentários de diversos nomes conhecidos do público e também de anônimos, que destacaram a beleza de Gabriela Loran.

"A Gabriela consegue ser mais linda a cada foto que ela passa! É um verdadeiro espetáculo da natureza. Como pode ser tão linda?", comentou uma seguidora. "Eu fico chocada com a beleza dessa mulher! Simplesmente espetacular", disse outra.

"Essa foto dela na cachoeira está simplesmente perfeita! O corpo dela é uma perfeição de tão lindo", comentou outra. "Que linda, Gabi! Que Deus te abençoe sempre e te mantenha linda assim, radiante e viva! Maravilhosa", destacou outra.