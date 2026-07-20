Reprodução/Instagram Esposa usou suas redes sociais para homenagear o jogador da Argentina

Em uma demonstração pública de apoio, amor e carinho, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi , usou suas redes sociais nesta segunda-feira (20), para confortar o craque argentino. A publicação acontece logo após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, em uma partida decidida apenas na prorrogação com um gol de Ferran Torres, que selou o placar de 1 a 0 para os europeus.

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Usando uma sequência de fotos de Messi durante a decisão do Mundial, Antonela não poupou palavras para destacar a resiliência do marido: "Você sempre será o melhor", iniciou ela, enfatizando que seu orgulho vai muito além das conquistas esportivas dele.





"Não apenas pelo seu talento, mas porque você nunca deixou de ser você mesmo. Porque, aconteça o que acontecer, você nunca desiste; você sempre luta até o fim e dá tudo de si até o último segundo. Essa força, essa mentalidade e a maneira como você se reergue, vez após vez, são o que o tornam único", escreveu ela.

A mensagem de apoio continuou, reconhecendo o exemplo que o camisa 10 representa para sua família e para o mundo do esporte: "Obrigada por nos mostrar, todos os dias, que o verdadeiro sucesso se constrói com trabalho duro, sacrifício e perseverança, sem nunca perder de vista quem você realmente é", garantiu.

Ainda no texto, Antonela reforçou o vínculo inabalável entre o casal: "Você é o melhor exemplo para os nossos filhos e uma inspiração para milhões de pessoas. Eu o admiro mais do que as palavras podem expressar e sinto um orgulho imenso de caminhar pela vida ao seu lado. Eu te amo muito", concluiu.







HIstória de Amor

A parceria de Antonela Roccuzzo e Lionel Messi é marcada por uma longa história de parceria. O casal se conheceu ainda na infância, aos 9 anos, em Rosario, cidade natal de dos dois na Argentina. Após alguns anos de afastamento devido a uma mudança do jogador para a Espanha logo no início de sua carreira, eles retomaram o contato durante a adolescência e oficializaram o namoro em 2007.

Atualmente, eles formam uma das famílias mais admiradas do cenário esportivo mundial. Casados desde 2017, são pais de Thiago, de 13 anos, Mateo, de 10, e Ciro, de 8, que acompanharam de perto a trajetória do pai na Copa do Mundo.

