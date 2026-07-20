Reprodução/Instagram Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez curtem dia de piscina.

Cristiano Ronaldo, de 41 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar um momento de lazer ao lado da noiva, Georgina Rodríguez, de 32. O casal apareceu em clima descontraído aproveitando a piscina da luxuosa mansão, em registros que rapidamente repercutiram entre os fãs.

Além da boa forma de Cristiano Ronaldo e Georgina, que posaram de trajes de banho, outro detalhe roubou a cena: o design cinematográfico da piscina da residência, que chamou a atenção dos internautas e gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

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Cristiano Ronaldo movimentou as redes sociais ao surgir em clima descontraído, curtindo a impressionante piscina de sua mansão ao lado da noiva, Georgina Rodríguez. Além da boa forma do casal, o design cinematográfico do espaço chamou a atenção de internautas. pic.twitter.com/IBhYh66iy6 — iG (@iG) July 20, 2026

No vídeo, publicado em colaboração pelos perfis oficiais do casal no Instagram, eles aparecem sendo filmados através de vidros instalados na lateral da piscina. No registro, Cristiano surge de sunga branca e óculos de mergulho, fazendo o sinal da paz com os dedos das mãos. Ao fundo, também é possível ver Georgina usando um biquíni preto de alças fininhas, enquanto nada em direção à superfície da água.

O registro foi capturado da parte de dentro da área dupla para banho que a mansão possui, através dos vastos vidros instalados nas lateral da piscina. Os painéis de vidro proporcionam a interação de quem está nadando na área externa com quem está curtindo na piscina interna.

O projeto arquitetônico do espaço proporciona a impressão de aquário para quem está na área coberta, reforçando o aspecto luxuoso e até futurista deste ambiente da mansão do casal, localizada em Cascais, em Portugal. O local ainda conta com comodidades como sauna anexa, espreguiçadeiras estrategicamente posicionadas e sistema de aquecimento de água.

Na legenda da publicação, o casal se limitou a usar dois emojis que, apesar de simples, não deixaram dúvidas sobre seus significados: um tritão (que, na mitologia, refere-se a um deus marinho) e uma sereia (figura mitológica sedutora, híbrida de mulher e peixe). Ambas as criaturas são retratadas como poderosas em histórias que cruzam os séculos - uma boa alusão a se fazer quando se trata de um casal tão poderoso.

Nos comentários da publicação, fãs dos famosos não pouparam elogios aos famosos. “O casal mais lindo do mundo”, escreveu um. “Eles são maravilhosos”, declarou outro. “O verdadeiro significado de ‘tanto faz’”, brincou uma terceira fã do casal.





Descanso pós Copa

Assim como o brasileiro Neymar Jr., Cristiano Ronaldo retornou ao seu país após a Seleção Portuguesa ser eliminada da Copa do Mundo 2026, depois de ser derrotada pela Espanha pelo placar de 1x0, nas oitavas de final.

Desde que retornaram a Portugal, Georgina e Cristiano vêm posando juntos em momentos de relaxamento, curtindo ao máximo o verão europeu. Em um dos registros compartilhados pela influenciadora na última semana, o casal aparece renovando o bronzeado à beira da piscina. “Papis”, escreveu ela na legenda da publicação.