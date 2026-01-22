Reprodução/ Instagram @anttonia Anttónia

Anttónia, de 33 anos, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (21), quando usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos durante a viagem internacional que faz pela Suíça.

Um dos cliques chamou atenção dos internautas. Trata-se de um registro em que a filha de Gloria Pires e Orlando Morais aparece nua em uma sauna. Na ocasião, ela usou o próprio corpo para tampar as partes íntimas.





"Sauna, queijo, paisagens e vinho", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 3,7 milhões de seguidores.

Nos comentários, os fãs repercutiram a sequência de fotos, que continha ainda Anttonia em outros momentos da expedição, conhecendo os pontos turísticos do país, consumindo a culinária local e tendo contato com a história do destino internacional.

"Linda demais", começou uma internauta na rede social de Mark Zuckerberg. "Gente, abalou tudo, maravilhosa", completou uma segunda. "Perfeita", disse uma terceira. "Ousada é ela", finalizou ainda uma quarta.

Além de Anttónia, Gloria Pires é mãe de Cleo, Bento e Ana. Cleo é a única fruto do antigo relacionamento da atriz com Fábio Jr. Os outros três são do atual matrimônio com Orlando Morais.

Afastada da TV

Eternizada na teledramaturgia nacional, Gloria Pires está afastada da TV aberta desde janeiro 2024, quando chegou ao fim "Terra e Paixão", novela em que deu vida à vilã Irene La Selva.

A atriz encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo e agora passa a assinar por obra certa. Após a última novela, ela rebateu os boatos de que seria a nova Odete Roitman do remake de "Vale Tudo"., papel que ficou com Debora Bloch.

A mãe de Cleo Pires tem feito trabalhos mais curtos, como filmes. Em relação às próximas novelas da Globo, o nome dela não aparece em nenhuma lista de elenco divulgada pela emissora.