Caio Castro publica fotos com Vitória Bohn em viagem romântica pela Bahia

Caio Castro publicou nesta quarta-feira (21) uma série de fotos ao lado de Vitória Bohn durante uma viagem à Bahia. O ator mostrou momentos do casal no Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé.

Nas redes sociais, Caio escreveu: "Saudades da Bahia já..." e usou um emoji de sol para representar o clima de verão. A publicação marcou a localização do destino turístico e reuniu registros do casal em praias e paisagens naturais. Vitória também comentou a viagem em uma postagem própria. A atriz escreveu: "Esses dias foram tudo e mais um pouco", acompanhado de um emoji de coração em chamas.

Desde que tornaram o namoro público, Caio e Vitória optam por aparições discretas.

Nos comentários das fotos, internautas deixaram mensagens de carinho e incentivo. "É só voltar, Carnaval é logo ali", sugeriu uma seguidora. Outra escreveu: "A Bahia é o mundo". Já um terceiro comentário destacou: "Primeiro vive depois posta, você é o cara!!". Uma fã escreveu: "Lindos do meu coração".

Mansão na Bahia

Caio Castro abriu um novo endereço de alto padrão em Morro de São Paulo, no município de Cairu (BA), no verão de 2026. O ator escolheu a Terceira Praia para passar os últimos dias de 2025 e marcar a chegada do novo ano, momento que coincidiu com a abertura da Mansão Real, residência que entra no mercado de locações por temporada neste mês.

Localizada em uma das áreas mais valorizadas do arquipélago baiano, a mansão passa a integrar a oferta de hospedagens de luxo no destino. O imóvel foi apresentado durante a virada do ano, período em que Caio permaneceu no local.

O projeto foi idealizado por Caio Castro em parceria com o empresário Zeca Ribeiro. A proposta combina exclusividade à beira-mar, conforto e privacidade, com foco em grupos e estadias prolongadas.

Assinada pelo arquiteto Flavio Moura, a mansão conta com oito suítes e capacidade para até 23 hóspedes. A distribuição inclui duas suítes com cama king e solteiro auxiliar, quatro suítes com cama queen e solteiro auxiliar e duas suítes equipadas apenas com camas de solteiro.



