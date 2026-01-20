Reprodução/Instagram/@Vanessalopes Vanessa Lopes nega que surto no BBB 24 foi causada por abstinência de drogas.

A influenciadora Vanessa Lopes negou que seu surto no BBB 24 tenha sido motivado por uma crise de abstinência. Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais nesta terça-feira (20), a morena confirmou já ter feito uso de substâncias ilícitas no passado, mas afirmou que isso não influenciou seu quadro psiquiátrico.

“ Não. Meu surto no BBB não foi por abstinência de substâncias. Eu vi em muitos noticiários dizendo isso, né, ainda mais depois que eu lancei o livro. Esclareci muitas coisas e mesmo esclarecendo, as coisas são distorcidas”, disse a influenciadora.

Segundo Vanessa, doenças mentais muitas vezes são mal interpretadas, sendo definidas de forma errônea. “Eu fico bem triste porque as pessoas sempre tentam resumir doenças mentais a isso: a substâncias ou alguma outra coisa, não realmente ao que é”, lamentou a ex-sister.

A influenciadora explicou que diversos fatores podem causar surtos psicóticos, mas voltou a ressaltar que nunca foi viciada em drogas pesadas. “Eu fui viciada somente em vape (cigarro eletrônico). Nunca fui viciada em nenhuma outra substância, então, isso é invenção”, rebateu.

Vanessa admitiu ter feito o uso de drogas no passado, porém, esclareceu que nunca chegou a ficar viciada. Segundo ela, o uso destas substâncias nunca foi um problema, ao contrário do cigarro eletrônico.

“Confesso que já fiz uso de substâncias, mas nunca virou um vício, nunca foi um problema para mim. Somente o vape, que eu tive complicações, tive pneumonia, tive que fazer uma cirurgia e tudo mais”, detalhou a dançarina.

Lopes afirmou que quando participou do BBB 24, já estava sem consumir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas há cerca de um ano. Segundo a ex-sister, esta foi uma decisão tomada por ela, devido a uma experiência ruim durante uma festa de Ano-Novo.





“Eu olhei ao redor e não gostei das coisas que eu vi, das pessoas que eu vi. Eu não admirava aquele local e as pessoas por vários motivos. Eu vi que não era a vida que eu queria tomar para mim. E aí eu decidi parar com tudo isso, ficar em casa sozinha e aprender a ser só e a ter um outro tipo de cotidiano”, relembrou Lopes.

A influenciadora explicou que, após esta experiência, mudou seu estilo de vida drasticamente, parando de consumir bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas. A morena também passou a ter hábitos mais saudáveis e praticar mais esportes.





Vanessa finalizou o vídeo ressaltando que os boatos atrelando seu surto no reality a uma crise de abstinência, são totalmente falsos. "Inventaram, gente! Eu não entrei no programa com abstinência de nada, até porque eu nem usava nada. Então, querer resumir o surto que eu tive a uma abstinência é um tanto perigoso e um tanto injusto, porque está, mais uma vez, invalidando os surtos e problemas mentais a substâncias. Nem sempre tem a ver uma coisa com a outra; pode ter, mas nem sempre", esclareceu a morena.

Nos comentários da publicação, quando questionada por internautas sobre uma possível abstinência de celular ter causado o surto durante sua participação no BBB, Vanessa rebateu: “Outra mentira!”.

Vanessa Lopes lançou o livro "A Dança da Vida Nas Redes", em dezembro de 2025, no qual falou abertamente sobre vícios, saúde mental, sua participação no BBB 24 e pressões da internet.

Desistência do BBB 24

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do BBB 24 após apresentar um quadro de surto psicótico agudo durante sua participação no programa. Na ocasião, a influenciadora chegou a acreditar que os participantes da edição eram atores contratados pela produção do programa.