Reprodução/ Instagram Tata Werneck e Rafa Vitti estão no Caribe

Tata Werneck, de 42 anos, recebeu um elogio inusitado do marido, Rafael Vitti, de 30. O comentário surgiu logo depois de publicar uma foto de biquíni em uma praia do Caribe.

"Uma senhora e sua raba - tinta sobre óleo e protetor solar", escreveu ela como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual em que reúne mais de 56 milhões de seguidores.





Ao ver o clique, o companheiro da apresentadora resolveu fazer um elogio ousado, que repercutiu entre os internautas. "Você quis dizer uma senhora raba, né", disse ele na ocasião.

A declaração viralizou e a própria Tata resolveu responder o comentário cômico. "Que que tu tá se metendo na minha raba?", devolveu a apresentadora do "Lady Night", atração televisiva exibida no Multishow e na TV aberta.

Os fãs também elogiaram a intérprete. "Maravilhosa", destacou uma usuária da rede social de Mark Zuckerberg. "Perfeita. Não julgo o Rafa", ironizou uma segunda. "Linda", disse ainda uma terceira.

Onde eles estão?

Casados desde 2019, Tata e Rafa estão em Anguilla, uma das pequenas ilhas localizadas no Caribe. Clara Maria, de 5 anos, filha única do casal, não está na viagem internacional com os pais.

"Torci tanto por essas férias... Mas não ponto de me dar ao trabalho de limpar a câmera do meu celular, então vou entregar fotos de baixíssima qualidade", brincou Werneck sobre a resolução dos cliques que estava compartilhando na web.

Novo trabalho

Tata Werneck está cotada para compor o elenco de "Quem Ama, Cuida", novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Ela e o autor colecionam parcerias e já trabalharam juntos em "Amor à Vida"() e em "Terra e Paixão"(2023).

A previsão é que a narrativa seja lançada em maio, quando deve terminar "Três Graças", escrita por Aguinaldo Silva e com direção artística de Luiz Henrique Rios. Contudo, mudanças podem ocorrer, já que a Copa deve impactar a programação da Rede Globo.

No elenco da próxima obra, estão confirmados Leticia Colin como a protagonista Adriana, Isabel Teixeira na pele da vilã Pilar, Antônio Fagundes defendendo Artur Brandão, Chay Suede assumindo o galã Pedro e Tony Ramos em um dos papéis centrais do folhetim contemporâneo.