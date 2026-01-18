Reprodução Livian Aragão: filha do ator e humorista Renato Aragão

Lívian Aragão usou as redes sociais, nesta semana, para denunciar a circulação de um vídeo falso criado com inteligência artificial que envolve Renato Aragão, de 91 anos. A atriz afirmou que o material é ofensivo, violento e completamente mentiroso. Ela alertou para o uso criminoso da tecnologia e pediu regulamentação urgente para combater fake news.

No vídeo, Lívian explicou que a gravação não é real e que se trata de mais um ataque contra a família. Segundo ela, a situação ultrapassa a desinformação e configura uma nova forma de violência digital. A artista reforçou que a disseminação desse tipo de conteúdo causa danos emocionais e compromete reputações.

Lívian iniciou o pronunciamento dizendo: “Não é a primeira vez que eu venho falar sobre esse assunto, mas eu preciso falar com vocês sobre algo muito sério”. Em seguida, completou: “O meu pai, Renato Aragão, tem 91 anos e ele não consegue ter um dia de paz”.

Ela falou da gravidade do conteúdo que circula na internet. “Tá circulando um vídeo feito com inteligência artificial que mostra o meu pai em uma cena completamente falsa, ofensiva e violenta”, afirmou. Logo depois, reforçou: “Esse vídeo não é real, ele foi feito com inteligência artificial”.

A atriz afirmou que a família já enfrenta uma série de boatos e mentiras recorrentes. “Recentemente inventaram que eu teria internado meu pai no asilo à força, mesmo ele postando todos os dias nas suas redes sociais”, declarou. Em seguida, completou: “Essa fake news é uma mentira muito cruel que continua circulando por aí”.

“Só que agora estão usando inteligência artificial para sugerir algo ainda mais grave. Violência doméstica”, disse. Para ela, a situação representa difamação e ataque direto à dignidade familiar.

A atriz também fez um alerta sobre o uso indevido da tecnologia. “Além disso ser uma grande mentira, é um ataque, difamação e desumano”, afirmou. Depois, completou: “A inteligência artificial não foi feita para ser uma ferramenta de ataque”.

Segundo Lívian, a ausência de leis específicas no Brasil para lidar com crimes desse tipo. “Hoje no Brasil não existe uma regulamentação que vê os perigos da IA”, declarou. Em seguida, reforçou: “Não tem nada que realmente fiscalize a criação e disseminação desses conteúdos”.

Ela explicou que a falta de responsabilização agrava o problema. “Não existe um caminho rápido, é como se não existisse um responsável claro”, afirmou. Logo depois, completou: “O problema é que não existe a quem recorrer com a urgência que essa situação existe. Enquanto isso, famílias sofrem, reputações são destruídas”, disse. Para ela, a inteligência artificial não pode ser usada para “espalhar ódio, violência e mentiras”.

Ao final, ela pediu apoio do público no combate à desinformação. “Porque hoje eu tô falando da minha família, mas também pode acontecer com a sua”, afirmou. Logo depois, reforçou: “Por favor, não compartilhem esse tipo de conteúdo mentiroso”..