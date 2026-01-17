Instagram Morre André Miceli, apresentador do Sociedade Digital, aos 46 anos

O jornalista André Miceli morreu na noite desta sexta-feira (16), aos 46 anos, vítima de câncer de pâncreas. Miceli era CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil, publicação que ele mesmo trouxe para o país, e apresentador do programa Sociedade Digital na Jovem Pan News.

Em nota oficial, a MIT Technology Review comentou a capacidade singular de Miceli em identificar tendências e analisar o impacto da tecnologia no cotidiano. A publicação afirmou que a marca do jornalista permanecerá definitiva na redação e na comunidade que ele ajudou a construir ao longo dos anos.

"É com profundo pesar que a MIT Technology Review Brasil comunica o falecimento de Andre Miceli, nosso CEO e editor-chefe. Apaixonado pelo MIT, pela inovação e pela comunicação, foi essa combinação que o levou a trazer a publicação para o Brasil. Sua capacidade singular de identificar tendências e analisar os impactos da tecnologia na sociedade deixa uma marca definitiva em nossa redação, em nossos parceiros e na comunidade que ajudou a construir", diz o texto do portal nas redes sociais.

Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho prestaram homenagens emocionadas ao jornalista falecido. O diretor-geral da Jovem Pan News, Carlos Aros, foi um dos que se manifestou publicamente sobre a perda. Profissionais do setor de tecnologia e comunicação lamentaram a morte precoce de uma das principais referências da área no Brasil.

Carreira acadêmica e empresarial

Além de comunicador e empresário, André era professor e coordenador na Fundação Getulio Vargas. O jornalista atuava na formação de novos profissionais e pesquisadores na área de tecnologia e inovação.

O programa Sociedade Digital na Jovem Pan News também representava importante espaço de discussão sobre temas tecnológicos no jornalismo brasileiro. André Miceli conduzia debates e trazia informações qualificadas sobre inovações e tecnologias, com o objetivos de democratização do conhecimento sobre a pauta.